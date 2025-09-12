Nokia advierte rentabilidad para redes privadas inalámbricas y crecimiento en uso de IA

Nokia presentó su Informe de Digitalización Industrial 2025, desarrollado en conjunto con GlobalData y que destaca que el 87% de las empresas que adoptan redes privadas inalámbricas están obteniendo un retorno de la inversión en tan solo un año, al tiempo que habilitan casos de uso basados en IA.

Además, el 81% de las empresas industriales observó una reducción en los costos de instalación, la mitad de ellas con ahorros de al menos el 11 por ciento. Los costos operativos también se redujeron para el 86% de las empresas, y el 60% reportó ahorros de al menos el 11 por ciento.

“GlobalData pronostica que el mercado global de redes privadas inalámbricas se duplicará, alcanzando los 8,000 millones de dólares estadounidenses para 2027. Esto refleja la creciente demanda, ya que las industrias enfrentan una presión cada vez mayor para modernizarse de acuerdo con los objetivos globales de sostenibilidad y eficiencia”, comentó David de Lancellotti, vicepresidente de ventas empresariales del Campus Edge de Nokia.

El informe se basa en información de 115 empresas industriales de los sectores de manufactura, energía, logística, minería y transporte ubicadas en varios países a nivel global.

El edge local y las redes privadas inalámbricas liberan el potencial de la IA en entornos industriales complejos.

El potencial de la IA en entornos industriales depende del acceso a datos de alta calidad en tiempo real; el 94 % de las empresas industriales han implementado tecnología edge local (que permite el cómputo en sitio), junto con la red privada inalámbrica.

Esta combinación permite una conectividad segura y de baja latencia en entornos complejos y una amplia cobertura de sensores, incluso en zonas de difícil acceso, lo que facilita casos de uso basados en IA como el mantenimiento predictivo, la monitorización en tiempo real y los gemelos digitales en el 70% de las empresas encuestadas.

Las redes privadas inalámbricas impulsan avances en sostenibilidad

El estudio también destaca cómo las mejoras en el rendimiento operativo impulsadas por las redes privadas inalámbricas contribuyen a los objetivos de sostenibilidad. El 94% de las empresas industriales encuestadas reportó una reducción en sus emisiones de carbono, con un 41% logrando disminuciones superiores al 20%, y un 89% observando ahorros de energía.

Estos avances se ven amplificados por el mantenimiento predictivo, los dispositivos conectados y los drones, que reducen los viajes que consumen mucho combustible y permiten un seguimiento más preciso y en tiempo real de las emisiones.

Seguridad, eficiencia y automatización con tecnologías para trabajadores conectados

Más allá del impacto ambiental, el 71% de las empresas encuestadas están implementando activamente herramientas para trabajadores conectados, como alarmas automatizadas, monitoreo asistido por IA y soluciones de geofencing, para reducir accidentes y fortalecer la seguridad de los trabajadores.

Los dispositivos conectados agilizan las tareas al reducir la necesidad de moverse para obtener señal y simplificar el acceso a la información. También reducen el papeleo y minimizan el error humano, lo que aumenta la eficiencia en el sitio y la automatización.

La ciberseguridad impulsa la adopción de redes privadas inalámbricas y el edge

La seguridad siguió siendo una prioridad principal, y el 57% de los encuestados identificó la ciberseguridad como un impulsor para implementar una plataforma de borde industrial impulsada por una red privada inalámbrica.

Las soluciones inalámbricas privadas ofrecen cifrado integrado, separación de red física y compatibilidad con políticas de seguridad zero-trust, lo que las hace ideales para infraestructuras de misión crítica a la vez que mantienen la continuidad y el cumplimiento del negocio.

“Las empresas industriales están recurriendo a las redes privadas inalámbricas y el edge para impulsar la innovación y la transformación industrial. Estas implementaciones ofrecen un claro retorno de la inversión y posibilitan casos de uso que de otro modo no habrían sido posibles. Las redes privadas inalámbricas y el edge han ayudado a las empresas a mejorar la seguridad de los trabajadores, impulsar la sostenibilidad y crear una plataforma para soluciones basadas en IA, como la automatización de procesos y el mantenimiento predictivo”, comentó Gary Barton, director de investigación en GlobalData.

(Con información de Nicolás Lucas).