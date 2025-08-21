DeepSeek lanza un modelo mejorado de IA compatible con chips chinos

La empresa china de inteligencia artificial DeepSeek lanzó el jueves una actualización de su modelo insignia V3 que, según la empresa, tiene una función que puede optimizarlo para chips fabricados en China, junto con velocidades de procesamiento más rápidas.

El énfasis en la compatibilidad con chips nacionales puede indicar que los modelos de inteligencia artificial de DeepSeek se están posicionando para trabajar con el emergente ecosistema de semiconductores de China, a medida que Pekín presiona para sustituir la tecnología estadounidense debido a las restricciones a la exportación de Washington.

DeepSeek sacudió el mundo de la tecnología este año cuando lanzó modelos de IA que compiten con los occidentales, como ChatGPT de OpenAI, al tiempo que ofrecen menores costos de operación.

La actualización del modelo V3 de DeepSeek sigue a otras dos recientes de sus modelos principales: una actualización del modelo R1 en mayo y una mejora anterior del V3 en marzo.

En cuanto a la compatibilidad con chips nacionales, DeepSeek dijo en una publicación de WeChat que el formato de precisión UE8M0 FP8 de su modelo DeepSeek-V3.1 está optimizado para "chips nacionales de nueva generación que se lanzarán próximamente".

La empresa no especificó qué modelos o fabricantes de chips serían compatibles.

FP8, o coma flotante de 8 bits, es un formato de procesamiento de datos que permite a los modelos de inteligencia artificial funcionar de forma más eficiente, usando menos memoria y ejecutándose más rápido que los métodos tradicionales.