Comparativa tecnológica: Diferencias entre Switch vs. Switch 2 de Nintendo
La versión 2 de la consola Nintendo Switch ofrece algunas mejoras en términos de potencia y rendimiento gráfico; así como tiempos de carga más rápidos, una más grande y de mayor resolución, entre otras cosas.
El sucesor de la popular Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2, fue lanzado el 5 de junio de 2025 con un diseño más robusto y mejoras sustanciales en hardware.
Uno de los saltos más notables está en el procesamiento: la Switch 2 cuenta con un chipset personalizado de NVIDIA, con soporte para ray tracing en tiempo real, DLSS y núcleos Tensor para funciones como eliminación de fondo en video chat. Este nuevo hardware multiplica por 10 veces el rendimiento gráfico respecto a su predecesora.
Además incrementa de 4GB a 12GB la memoria RAM y de 32GB a 256GB la memoria integrada de almacenamiento.
La nueva versión presenta cambios en potencia, pantalla, ergonomía y funcionalidad social, aunque su autonomía es menor; presume de ser una nueva generación con miras al futuro del gaming portátil.