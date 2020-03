La pandemia del Covid-19 ha dejado en evidencia que la nube es una infraestructura crítica, de acuerdo con especialistas y miembros de la industria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs).

Ricardo Zermeño, director de Select, consultoría especializada en Tecnologías de a Información y Comunicaciones, cree que las empresas que han aprovechado los servicios en la nube tendrán un menor impacto por la interrupción de las operaciones en distintos sectores provocada por la emergencia del Covid-19.

Esto se debe, según Zermeño, a que los servicios en la nube son elásticos y se cobran por uso, por lo que son capaces de absorber picos en la demanda; además de que cuentan con infraestructuras automatizadas que requieren muy poco personal para operarlas.

“Si yo tengo un centro de datos interno, que no está automatizado, que tiene mucho personal, todo se entorpece. En un centro de datos enorme, automatizado, con poca gente, que está armado para responder a escala. Los que estamos en la nube, seguimos igual”, dijo Zermeño, quien añadió que la economía que incluye actividades de trabajo a distancia, de comercio electrónico y de aprendizaje remoto se acelerará gracias a la contingencia causada por el Covid-19.

La nube es un modelo de gestión de recursos digitales, el cual le permite a una organización incrementar la capacidad de cómputo y almacenamiento de un sistema o una aplicación. De acuerdo con Forrester Research, el segmento de servicios de nube dentro del mercado TIC será el que menor impacto reciba por el decrecimiento económico que han generado la pandemia de coronavirus y la crisis petrolera a nivel mundial.

Para Luis Enrique Sánchez Reyna, director ejecutivo de WIngu Networks, una compañía de la mexicana KIO, la nube ofrece una gran oportunidad a los negocios en estos tiempos de contigencia, debido a que las empresas requieren tecnologías que las ayuden a operar remotamente; además de que les brinden escenarios flexibles para sus modelos de negocio. KIO Networks es uno de los mayores proveedores de servicios de nube en México, junto con compañías como Amazon Web Services, Google, IBM y Microsoft.

“Un escenario complejo como este nos obliga a que las compañías adoptemos trabajos remotos y en ese sentido, la nube se convierte en un recurso estratégico. Por el lado de la continuidad de negocio, en donde tus sistemas de respaldo y de almacenamiento. Tener servicios en la nube es en estos dos sentidos crítico”, dijo el directivo en entrevista.

Según el directivo, debido a que la nube es una tecnología basada en la escalabilidad, con la contingencia provocada por el Covid-19 no se ha visto un incremento en el tráfico dentro de los centros de datos de KIO; no obstante, la compañía sí ha notado que muchas compañías que antes no operaban en ambientes de nube pública se están sumando a esta tendencia, debido a la necesidad que tienen ahora de flexibilizar su modelo de negocio. “No estamos viendo una sobrecarga de tráfico, más bien lo que vemos es tráfico nuevo”, dijo.

Sánchez Reyna adelantó que, cuando termine la emergencia ocasionada por el Covid-19, habrá quienes sigan usando los servicios de nube que comenzaron a usar cuando iniciaron las medidas de aislamiento, además de que habrá muchas otras que querrán usar este modelo para volverse más eficientes.

