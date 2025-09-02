Tapi y Vexi impulsarán pagos digitales de servicios

Las firma de tecnología financiera Tapi y la emisaria de tarjetas de crédito, Vexi anunciaron una alianza para habilitar el pago de servicios básicos directamente desde la aplicación de esta última.

Con esta alianza, ambas firmas buscan ampliar la oferta de soluciones digitales en México y consolidar un ecosistema financiero más accesible para ampliar la oferta de crédito a los usuarios.

La medida responde al crecimiento sostenido del uso de pagos electrónicos en el país, especialmente entre los jóvenes. Según cifras de Statista 74% de los mexicanos de entre 18 y 24 años utilizan pagos digitales de forma regular, y se estima que para el 2027 habrá más de 21 millones de usuarios.

“Celebramos esta alianza con Vexi porque nos permite profundizar un propósito común: mejorar la inclusión financiera de miles de jóvenes y personas sin historial bancario en el país”, indicó Kevin Litvin, director de negocios y cofundador de tapi.

La integración será posible mediante una interfaz de Programación de Aplicaciones (API, por su sigla en inglés), dicha herramienta permite que diferentes sistemas se conecten y compartan funciones de manera ágil y segura. En la alianza entre Tapi y Vexi, esta tecnología es la que hace posible que la red de pagos de Tapi se integre dentro de la aplicación de Vexi.

“En un mundo cada vez más digital, poner nuestra API al servicio de los usuarios se traduce en una mayor calidad de vida financiera”, indicó Litvin.

Con esta integración, las instituciones afirmaron que los usuarios podrán cubrir gastos como luz, agua, gas, televisión, Internet e incluso impuestos de manera digital y desde un solo canal.

Por su parte, Cinthia Merlos, directora de operaciones de Vexi, explicó que la funcionalidad no se limita al pago de servicios, sino que también impacta en el acceso al crédito.

“Con esta alianza vamos más allá del pago de servicios. Esta funcionalidad nos permite acercar más oportunidades de uso de nuestra tarjeta a los clientes, y ese uso es clave: les ayuda a construir historial crediticio tanto con nosotros como dentro del sistema financiero”, señaló Merlos.

Además, se prevé que en los próximos meses se integren funciones adicionales como la recarga de tiempo aire para las principales compañías de telefonía móvil en México y una agenda de vencimientos que ayude a organizar pagos y evitar retrasos que afecten el historial financiero.

Pagos impulsan inclusión

De acuerdo con el estudio “Ecosistemas de Pagos Digitales en América Latina y el Caribe”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cada vez cobra más fuerza la convicción de que la inclusión financiera universal solo será posible mediante la universalización de los pagos digitales.

En este contexto, la asequibilidad de los servicios de pago se reconoce como una condición indispensable, al menos para un conjunto de transacciones básicas y esenciales que sustentan las actividades de la vida cotidiana

“Los pagos digitales son una puerta para la inclusión financiera y habilitan la conexión de personas y empresas con el sistema financiero a través del acceso a una cuenta transaccional para guardar, recibir y enviar dinero. También facilitan el acceso a otros tipos de productos y servicios financieros a través del uso de los datos recabados, propios de las transacciones digitales”, se puede leer en el estudio.