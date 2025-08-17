Número de tarjetas de crédito bancarias continuó al alza en I Sem. del 2025: CNBV

El número de tarjetas de crédito que otorgan los bancos, continuó al alza en el país durante el primer semestre del 2025, impulsadas principalmente por BBVA, banco que registró el mayor crecimiento en la colocación de plásticos. En contraparte, hubo otras instituciones que desaceleraron su dinamismo en este segmento.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que a junio del 2025, había 37 millones 163,583 contratos de tarjeta de crédito entre el gremio bancario, cifra superior en 1.83 millones, a los 35 millones 328,113 que había en el mismo mes del 2024.

BBVA México, el banco más grande por activos, continuó con el buen dinamismo en la colocación de plásticos, pues al cierre del primer semestre registró 10 millones 756,917 contratos, lo que representó 1 millón 377,190 más en comparación con los 9 millones 379,727 de junio del 2024.

Algunos muestran desaceleración

Banamex se mantuvo como el segundo banco que más tarjetas de crédito coloca, con más de 9.2 millones a junio pasado, contra los casi 8.6 millones de un año previo, un crecimiento en el periodo de más de 600,000.

Entre los otros bancos más grandes de los que operan en el sistema, Santander cerró los primeros seis meses del 2025 con 3 millones 951,291 plásticos, cifra superior en 45,079 a los 3 millones 906,212 que tenía colocadas en junio del 2024.

Banorte, por su parte, registró a junio pasado 2 millones 561,104 tarjetas, contra los poco más 2.25 millones de un año previo, lo que representó un crecimiento de poco más de 300,000 plásticos en el periodo.

En tanto, HSBC mostró una ligera caída en la colocación de tarjetas en su comparación anual, pues mientras en junio del 2024 tenía 2 millones 279,619 contratos, al mismo mes el 2025 se redujo a 2 millones 253,437, una baja de 26,182.

Inbursa, por su parte, sumó 1,228 plásticos en dicho lapso, al pasar de 1 millón 255,944 a 1 millón 257,172.

Mientras que Scotiabank, otro de los llamados siete grandes bancos, alcanzó los 474,112 contratos de tarjetas al cierre de junio, contra los 455,455 de junio del año previo, es decir, 18,657 más.

Bancos-tienda pierden

Los llamados bancos-tienda, de acuerdo con la información del regulador, registraron bajas importantes en el número de tarjetas de crédito en el periodo.

BanCoppel, reportó 3 millones 733,808 contratos de tarjeta de crédito al cierre de junio del 2025, cuando en el año previo tenía 4 millones 569,214, lo que implicó una baja en el periodo de 835,406.

En tanto, en Banco Azteca la cifra disminuyó de 1 millón 122,043 a 984,923, es decir, 137,120 contratos menos.

El Índice de Morosidad en las tarjetas de crédito del sector bancario, se ubicó en 3.30% al cierre de junio, prácticamente igual que un año previo.

En su más reciente “Monitor de Consumo”, el propio BBVA estimó que el gasto privado continuará mostrando un lento crecimiento.