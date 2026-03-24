Millennials son mayoría en las afores; de las cuentas, 39% pertenece a esa generación

Las afores administraban al cierre del 2025 casi 70 millones de cuentas de ahorro para el retiro y de ese total, casi cuatro de cada 10 pertenecían a millennials, es decir, personas trabajadoras que actualmente tienen entre 31 y 45 años de edad.

Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), al cierre del 2025, 38.9% de las cuentas individuales en las afores de cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pertenecían a trabajadores cuyo rango de edad iba de los 31 a los 45 años.

Se denomina millennials o Generación Y a aquellas personas que nacieron entre 1981 y 1996, y se caracterizan por ser nativos digitales y haber crecido marcados durante el auge de Internet y la tecnología.

De acuerdo con los datos de la Consar, contenidos en su último informe trimestral al Congreso de la Unión, la administradora de fondos que tiene una mayor proporción de millennials en sus cuentahabientes es Banamex.

Y es que prácticamente 45.9% de las cuentas individuales de ahorro para el retiro administradas por Banamex de cotizantes en el IMSS son de millennials.

Otras afores con una proporción importante de millenials entre sus clientes son Azteca y Coppel, con 42 y 41% de sus cuentahabientes pertenecientes a la Generación Y, respectivamente.

¿Cuál es la Afore con más jóvenes?

Por otro lado, 18.3% de todas las cuentas afore de cotizantes del IMSS pertenecen a trabajadores de 30 años o menos; 31.8% eran cuentas de trabajadores de 46 a 60 años, y 10.9% restante eran cuentas de personas de 61 años o más.

Afore Coppel es la que, entre sus cuentahabientes, tiene una mayor proporción de personas jóvenes, pues 33% de todos sus clientes que cotizan en el IMSS eran de 30 años o menos.

Asimismo, Coppel tenía a 15% de sus cuentahabientes en el rango de edad de 25 años o menos, seguido por Azteca con 12% de sus clientes.

En tanto que Principal e Inbursa eran las afores con una mayor proporción de cuentahabientes que ya están en edad de jubilarse, pues en ambos casos 21% de sus clientes eran personas de 61 años o más.

En el caso de Principal, 12.5% de sus cuentahabientes ya tenían 65 años o más, y en el caso de Inbursa 12.4% de sus clientes estaba en ese mismo rango de edad.

En el ISSSTE, la misma historia

Cabe resaltar que esta nota fue elaborada con los datos de rangos de edad de las cuentas de cotizantes en el IMSS. En el caso de quienes cotizan en el ISSSTE, que en su mayoría están en Afore PensionISSSTE, los datos son similares.

El 53.6% de los cuentahabientes de PensionISSSTE que cotizaban en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pertenecían a la generación de los millennials, según los datos de la Consar.