Buscar
El Economista
Sector Financiero

Lectura 1:00 min

JPMorgan Chase está "mirando" bancos en Europa y Latinoamérica: Jamie Dimon

A principios de 2025, JPMorgan dijo que lanzará su banco minorista digital Chase en Alemania en el segundo trimestre de 2026.

main image

Foto: Shutterstock

Reuters

El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dijo el jueves que la entidad está estudiando bancos en Europa y Latinoamérica.

"Estamos mirando todos los bancos de allí (de Europa) (...) también estamos mirando bancos latinoamericanos", dijo Dimon, sin especificar si se refería a adquisiciones.

Te puede interesar

Un portavoz de JPMorgan no quiso dar más detalles sobre los comentarios de Dimon.

A principios de este año, JPMorgan dijo que lanzará su banco minorista digital Chase en Alemania en el segundo trimestre de 2026. Alemania se convertirá en el segundo mercado europeo de Chase tras su lanzamiento en Reino Unido en 2021.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete