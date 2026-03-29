Ganancias de bancos chinos, sin cambios

Tres de los bancos más grandes de China anunciaron unas ganancias anuales prácticamente sin cambios, mientras la segunda economía más grande del mundo se ve sacudida por una crisis de deuda cada vez más grave en el sector inmobiliario, en medio de una desaceleración prolongada.

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC, por su sigla en inglés), la entidad crediticia más grande del mundo por activos, y el Banco de Construcción de China (CCB, por su sigla en inglés) registraron ambos un crecimiento inferior a 1.0% en sus ganancias netas del 2025.

El Banco de Comunicaciones (BoCom) obtuvo unos resultados ligeramente mejores, con un aumento de 2.2% en sus utilidades netas el año pasado.

China aún no ha tocado fondo en la crisis inmobiliaria, ya que los precios de la vivienda siguen a la baja en todo el país y las grandes promotoras inmobiliarias denominadas “zombis” –es decir, aquellas que no son rentables– continúan con el refinanciamiento de sus préstamos.

Sin embargo, los márgenes de interés netos (NIM), un indicador de rentabilidad, se han mantenido estables.

Tanto los NIM del ICBC como los del BoCom se mantuvieron estables entre finales de septiembre y finales de diciembre, aunque los del CCB se contrajeron ligeramente.

El índice de morosidad del ICBC descendió ligeramente hasta 1.31% a finales de diciembre, en comparación con 1.33% de tres meses antes.

El índice de morosidad del BoCom subió levemente hasta 1.28% a finales de diciembre, desde 1.26% de tres meses antes.

Riesgos de guerra en Medio Oriente

Sin embargo, los analistas advirtieron que un conflicto prolongado en Medio Oriente, de más de cuatro semanas de duración, puede tener un impacto negativo en los balances de los bancos.

El aumento de los precios del petróleo y la incorporación de la volatilidad política “darían lugar a un entorno operativo más difícil para los bancos chinos, lo que aumentaría los riesgos de los activos en las carteras de préstamos e inversiones de los bancos”, afirmó Nicholas Zhu, analista bancario de Moody’s.

También se prevé que los márgenes se reduzcan aún más este año.

“Esperamos que la contracción del margen de interés neto se reduzca aún más, ya que los bancos están aplicando una mayor disciplina en la fijación de precios de los préstamos y los depósitos, así como en la fijación de comisiones por los servicios bancarios”, añadió Zhu.

El ICBC, sin embargo, prevé que el descenso de los márgenes se ralentizará.

“Los márgenes de interés netos se contraerán a un ritmo más lento”, mencionó Yao Mingde, vicepresidente del ICBC, en una conferencia de prensa posterior a la publicación de resultados.