Destinarán 2.2 billones de pesos o 6% del PIB a pensiones en 2026

El gasto en pensiones, tanto contributivas como no contributivas, que propone el gobierno federal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 asciende a 2.32 billones de pesos, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

De esta manera, alrededor 22 de cada 100 pesos del gasto neto total proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año se irían al pago de pensiones.

En total, 1.70 billones de pesos serán para pensiones contributivas y 619,743 millones de pesos de pensiones no contributivas (la Pensión Universal para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas con Discapacidad).

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) aseguró que el gasto en pensiones creció 8.5% anual desde el 2018, “año en el que las pensiones contributivas representaban 96 por ciento”.

Para el 2026, la proporción bajará a 73% de pensiones contributivas, esto gracias al aumento de 5% anual en el gasto de las pensiones no contributivas.

Las pensiones contributivas son aquellas en las que el pensionado tuvo que aportar durante su vida laboral una parte de su salario a los institutos de seguridad social para financiar sus pensiones o las de otros jubilados.

Mientras que las pensiones no contributivas son aquellas en las que quien las recibe no tiene que aportar ninguna cuota de su salario ya que son financiadas en su totalidad por el gobierno, como la Pensión Universal de los Adultos Mayores o el resto de las pensiones del bienestar.

El CIEP destacó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 propone un incremento de solo 0.5% en el gasto de pensiones contributivas.

“Ante un envejecimiento creciente y actualizaciones por inflación, el monto resulta poco creíble. (La Secretaría de Hacienda y Crédito Público) prevé recortes de 2% en el IMSS e ISSSTE”, destacó la organización.

Esto mientras que el gasto en las pensiones del bienestar o no contributivas crecerá 13.5%, crecimiento impulsado principalmente por el aumento de 266% en el programa Pensión Mujeres Bienestar, que pasará de 15,000 a 56,969 millones de pesos.

El repunte en el gasto de este programa social se explica por la implementación paulatina con la que fue diseñado, lo que significa que cada año se va ampliando la población beneficiaria del mismo.

Durante el 2025, únicamente las mujeres de 63 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar, consistente en un apoyo de 3,000 pesos bimestrales. Para el 2026, el programa llegará también a las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad.

En los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, todas las mujeres de 60 a 64 años reciben desde este año la nueva pensión.

El CIEP aseguró que el gasto en pensiones creció 8.5% anual desde el 2018, cuando las pensiones contributivas representaban 96 por ciento.