CI: decisión de solicitar revocación no fue fácil; no hay evidencias que acrediten irregularidades

Este fin de semana, Tenedora CI, que es el accionista mayoritario de CIBanco, destacó que la decisión de la revocación voluntaria de su licencia bancaria, no ha sido fácil, pero resaltó que era necesaria, y fue adoptada con un profundo sentido de responsabilidad, y con el propósito fundamental de proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional.

A través de un comunicado, informó al público en general que, derivado de los efectos de la orden emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) el 25 de junio de 2025, y del impacto que dicha medida ha tenido sobre la operación, patrimonio y viabilidad de la institución, el administrador cautelar designado por las autoridades competentes, en coordinación con los accionistas del banco, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la revocación voluntaria de la autorización para operar como institución de banca múltiple.

CI resaltó que durante todo el proceso de intervención y administración cautelar, los accionistas y funcionarios del banco han cooperado de manera plena con las autoridades financieras mexicanas, proporcionando toda la información y documentación requerida.

“Sin embargo, ante la situación de falta de liquidez que enfrenta la institución, se ha considerado que esta decisión representa la vía más responsable para garantizar una ordenada conclusión de operaciones y la liquidación de la sociedad conforme a la ley”, argumentó.

No se han encontrado evidencias

Tenedora CI, afirmó que, a la fecha y habiendo transcurrido 105 días desde la emisión de la orden de la FinCEN, sin haber recibido base adicional de las autoridades americanas, no se han encontrado evidencias que acrediten la comisión de irregularidades o actos ilícitos mencionados, lo cual, subrayó, ha sido corroborado por dictámenes elaborados por terceros independientes nacionales e internacionales.

No obstante, apuntó, los efectos derivados de dicha orden , provocaron una pérdida material en el valor de los activos y un deterioro estructural en la capacidad operativa, lo que ha imposibilitado la continuidad del banco como negocio en marcha en condiciones sostenibles.

Finalmente Tenedora CIBanco señaló que los accionistas y funcionarios de la institución, refrendan su compromiso de continuar colaborando de manera transparente y constructiva con las autoridades competentes, reafirmando su convicción de que esta decisión, aunque difícil, representa el camino más responsable para proteger a quienes han confiado en CIBanco.