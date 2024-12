Caja Tamazula busca instaurar red de cajeros compartida

Un escenario de poca infraestructura y medios para disponer de efectivo a los socios limita el crecimiento de las Sociedades Cooperativa de Ahorro y Préstamo (Socaps), por ello, la Caja Popular Tamazula busca establecer una red compartida de cajeros exclusiva para cooperativas, además de interoperabilidad entre sucursales de distintas Socaps, con el objetivo de ampliar el alcance y utilidad.

Aunque el número de cajeros automáticos en México creció 5% en el 2023 respecto al 2022, alcanzando 67,035 unidades en todo el país. Las cajas de ahorro y préstamo apenas representan 1.3% de este total, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Uriel Oseguera, director general de Caja Popular Tamazula destacó que esta situación podría no implicar un obstáculo para este segmento, si diversas entidades del sector cooperativo se unieran para crear una red compartida, inicialmente en los estados de Jalisco y Colima, en las que hay presencia de 48 y 8 Socaps, respectivamente.

Esto permitiría a los socios acceder a cajeros automáticos y servicios sin necesidad de pertenecer exclusivamente a una sola cooperativa, promoviendo mayor acceso y flexibilidad. Además, se tiene planeado extender el modelo hacia otros estados.

“Este proyecto busca unirnos a través de un modelo de negocio compartido, inspirado en el programa Visionamos de Colombia. Este modelo, de administración de sistemas de pago y de organización cooperativa, permite que todas las cooperativas actúen como sucursales entre sí. En este esquema, las sucursales de Caja Tamazula podrían funcionar como sucursales para otras cooperativas, y viceversa”, explicó Oseguera.

El impacto del modelo colombiano permitió a las cooperativas incrementar su alcance en el sistema financiero de ese país.

Oseguera detalló que en México las Socaps agrupan menos de 1% de las cuentas de captación de todo el sistema financiero, mientras que en Colombia las cooperativas cuentan con 3% aproximadamente.

“Como Caja Tamazula, no me molestaría ser tres veces más grande de lo que ya soy, seguramente a cualquier otra cooperativa, tampoco le incomodaría alcanzar ese nivel. Entonces, la pregunta es: ¿cómo lo lograron en Colombia y por qué nosotros no? La respuesta está en la integración. Ellos alcanzaron ese crecimiento uniendo esfuerzos y trabajando juntos, algo que nosotros aún debemos consolidar”, resaltó.