Brasil endurece las normas de capital mínimo obligatorio: ¿Cuántas empresas afectará?

Brasil estableció nuevas normas que elevan el capital mínimo exigido a las instituciones financieras para operar en el país a 9,100 millones de reales (1,680 millones de dólares), desde los 5,200 millones de reales, informó este lunes el Banco Central de Brasil.

Alrededor de 500 empresas podrían verse afectadas y los cambios podrían alentar salidas del mercado, fusiones o reestructuraciones corporativas, dijo el banco central en un comunicado.

El nuevo marco basará los requisitos mínimos de capital y patrimonio neto en las actividades realizadas por las instituciones, en lugar de en su clasificación.

Las entidades que usen el término "banco" o expresiones similares en su nombre estarán sujetas a un colchón de capital adicional, añadió. Las normas entrarán en vigor inmediatamente, con una aplicación escalonada hasta enero de 2028.