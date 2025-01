Los banqueros alzan la mano para financiar a mypymes en Plan México: ABM

Los bancos en México tienen “el dinero” y “las ganas de apoyar” el programa de financiamiento y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas que contempla el Plan México, pues cuenta con 1.3 billones de pesos disponibles para préstamos, pero demandan del respaldo de la banca de desarrollo, afirmó el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza.

De acuerdo con el calendario de acciones del Plan México presentado por la la presidenta Claudia Sheinbaum, entre el 3 al 7 de febrero se lanzará un programa del fondo de la banca de desarrollo para las Mipymes, proveedores, exportadores con empresas anclas, donde el sector bancario quiere participar para impulsar el crecimiento de México.

“Lo que consideramos es que la banca tiene también el dinero y tiene las ganas de apoyar. Lo hemos venido haciendo, tenemos hoy casi 500,000 millones de pesos prestados a pymes por un lado; y por el otro lado, tenemos 3 millones de pymes en la informalidad que tenemos que trabajar”, dijo el dirigente de la ABM en entrevista a la salida del evento en el que se presentó el Plan México en el Museo de Antropología.

Para ello, “la banca tiene 1.3 billones de pesos disponibles, nuestro negocio principal es captar dinero y prestarlo, pero no podemos captar dinero y prestárselo a quien sea, porque es el dinero de nuestros ahorradores, no es nuestro dinero, tenemos que tener mucho cuidado en cómo damos ese crédito. Entonces es muy importante tener apoyos de parte de la banca de desarrollo para las empresas que no tienen garantías y que están apenas entrando en un primer intento de formalidad estén respaldadas”, acotó.

Julio Carranza precisó que el financiamiento se otorgará por medio de dos vías: prestar a las mipymes ya formales, y lograr que las informales puedan tener acceso a crédito, pero con la condición de que vayan entrando en la formalidad.

“Lo que realmente necesitamos es hacer un acuerdo conjunto y asegurar que entre la banca y el gobierno, así como las empresas podamos hacer que mucho más, y que las pymes tengan acceso al crédito, porque hoy las pymes generan 8 de cada 10 empleos en México”, expuso el presidente de la ABM.