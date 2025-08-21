Agroasemex tiene póliza del Tren Maya y otras zonas arqueológicas

Agroasemex es una aseguradora del gobierno federal especializada en el sector agrario, pero que actualmente también es la aseguradora de obras gubernamentales como el Tren Maya y de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR).

Es una institución nacional de seguros con una participación de su capital mayoritaria del gobierno federal, enfocada en el aseguramiento del medio rural y la administración de riesgos del gobierno federal.

Entre esos riesgos del gobierno federal, tiene a su cargo desde luego la cobertura del Tren Maya, así como las pólizas del patrimonio de instituciones como la FGR, el FOVISSSTE, el IMSS y Segalmex.

Al cierre del año pasado, tenía primas emitidas por 6,095 millones de pesos para el seguro de daños patrimoniales y por 953 millones de pesos para el reaseguro de daños patrimoniales, de acuerdo con su Reporte de Solvencia y Condición Financiera 2024.

¿Qué siniestros cubre en el Tren Maya?

En el caso del Tren Maya, la póliza anual contratada es contra accidentes, sabotaje o terrorismo y tuvo un costo de 923 millones de pesos. Para el 2024, la póliza anual pagada fue de 922 millones de pesos, es decir, prácticamente lo mismo que un año después.

El director del Tren Maya, Óscar David Lozano, dijo el miércoles que tras el percance que sufrió el tren en Izamal, Agroasemex tiene que contar con un documento en el que se denuncie el incidente para que puedan reponer los bienes afectados.

“Todo el Tren Maya está asegurado y la aseguradora tiene que estar perfectamente consciente y tener un documento donde nosotros denunciemos el incidente para que ellos puedan reponer los bienes afectados”, declaró el funcionario.

Actualmente, el Tren Maya es uno de los principales clientes en la cartera de Agroasemex, pues su póliza cubre daños hasta por 11,270 millones de pesos por siniestro. Los bienes asegurados del tren tienen un valor de 371,895 millones de pesos.

Otros clientes

Además del Tren Maya, Agroasemex también tenía en eln2024 el Seguro de Daños Ocasionados por Fenómenos Naturales del gobierno federal, con una prima de 1,076 millones de pesos.

Asimismo tenía la póliza consolidada para aeronaves y embarcaciones por 199 millones de pesos (mdp), la póliza BANOBRAS Obra Civil Terminada con una prima de 42 mdp y la póliza Consolidada de Hacienda que tiene registra primas acumuladas al cierre de 2024 por 7,114.3 mdp.