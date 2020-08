Aunque la contingencia sanitaria puso una pausa en el enrolamiento de negocios a la plataforma de cobro digital, CoDi, ahora hay un plan para intensificar esta labor y no sólo en pequeños comercios, sino también en las grandes cadenas comerciales, mercados, tianguis y transporte público.

De hecho desde hace unos días, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), invita, a través de un video en sus redes sociales, a los taxistas que operan en la capital del país, a usar CoDi como medio de cobro.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) comentó la semana pasada que en estos últimos meses el crecimiento del CoDi no ha podido ser mayor porque una cantidad importante de comercios se cerró y por lo tanto no se pudo instalar.

Sin embargo, dijo, a medida que se vaya reabriendo la economía y reactivando los comercios, ya hay un plan dentro de la ABM para instalar un mayor número de dispositivos en los comercios, para que los clientes de la banca que hoy ya están enrolados al CoDi, puedan usarlo como medio de pago.

“Lo que vamos a hacer, banco por banco, es acercarnos, igual que el programa de adquirencia que tenemos con terminales punto de venta (TPV’s), nos vamos a acercar a los comercios que ya son clientes de cada banco para poder crecer el número de QR (códigos Quick Response) que tengan para cobrar en esos comercios y poder elevar la transaccionalidad”, explicó.

El banquero recordó que al 16 de agosto, había ya 4.2 millones de cuentas habilitadas para poder transaccionar con CoDi, y se habían realizado 638,000 operaciones con un valor promedio de 972 pesos.

Avanzar en el transporte público

Juan Carlos Jiménez, director general de la ABM, destacó por su parte que, justo por la contingencia y para evitar el contacto físico, se está trabajando ya con el Gobierno de la Ciudad de México para avanzar en la implementación de pagos con CoDi, por ejemplo, en el transporte público.

“Estamos haciendo una campaña con todos los gobiernos estatales, y por supuesto el de la Ciudad de Mexico en promover muchísimo (...) el uso del CoDi en mercados y tianguis para que la gente tenga otra opción de pago y no tenga que trasladarse a sucursales o a cajeros automáticos a hacer retiros de efectivo”, puntualizó.

Ejemplo de esta colaboración es que desde el viernes pasado, a través de las redes sociales de la Semovi de la Ciudad de México, se invita a los taxistas de la capital del país, a realizar cobros desde el teléfono celular, de forma segura, gratuita y con la ventaja de que hoy evitaría contagios de Covid-19, ya que para pagar con esta herramienta no se requiere ningún tipo de contacto físico, sólo escanear un código QR.

“¿Ofreces tu servicio como taxista en la Ciudad de México? Ahora puede hacer y recibir pagos seguros a través de CoDi, sistema de cobro digital del Banco de México”, menciona un video en redes sociales de la dependencia.

Ahí explica que se trata de un proceso muy sencillo, pues sólo se requiere instalar en el teléfono celular la aplicación del banco del que se es cliente; generar un código QR con el perfil del usuario, imprimirlo, y pegarlo en cualquier parte del vehículo.

Detalla que para cobrar, se debe pedir al pasajero escanear el código QR del usuario del servicio de transporte desde su aplicación bancaria; ingresar el monto que aparece en el taxímetro, y confirmar el pago. “¡Listo! el pago está realizado”.

Van también grandes cadenas

El director general de sistemas de pago del Banco de México (Banxico), Miguel Díaz, ha afirmado que en breve más cadenas comerciales se estarían sumando al CoDi. De acuerdo con el funcionario, son al menos 140 las empresas interesadas en subirse. Hoy ya se puede pagar a través de esta plataforma en las tiendas Chedraui y La Comer.

Rodrigo Kuri, director general adjunto y director general de distribución, segmentos y digital de Citibanamex, también ha comentado que en los próximos meses los comercios afiliados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) aceptarán cobros con CoDi.

“La tormenta perfecta”

Oriol Ros, director de desarrollo corporativo de Latinia, ha considerado que la contingencia por la pandemia, la poca bancarización y la amplia población que forma parte de la economía informal en México, hacen que en este momento se dé la “tormenta perfecta” para que los códigos QR, como el que utiliza el CoDi, sean adoptados como medio de pago.

“Si no funciona ahora, ya me costará trabajo pensar en qué contexto realmente lo de los códigos QR, puede acabar de funcionar, porque es la solución perfecta para el momento actual y el contexto particular en México por el tamaño tan espectacular de la economía ambulante”, señaló.

