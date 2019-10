La encuesta Ahorro y Futuro: Trabajadores Formales e Informales evidencia una gran movilidad entre formalidad e informalidad; 45% de quienes hoy tienen un trabajo formal, es decir, cotizan en algún instituto de seguridad social, ha trabajado antes en la formalidad. En contrapartida, 55% de quienes hoy se desempeñan en la informalidad, antes tuvo un empleo formal.

Según la encuesta que desarrolló la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), al preguntar los motivos por los que cambiaron de tipo de empleo, 10% de los informales mencionó que le ofrecieron un mayor ingreso, 7% que su negocio o en el que trabajaba quebró y otro 7% lo hizo por tener prestaciones laborales.

Entre quienes pasaron a la informalidad, 10% refiere como principal razón el haberse quedado sin empleo, 8% necesitaba flexibilidad de horarios.

Ventajas

En general, las prestaciones laborales son muy valoradas, pues ambos grupos encuentran como ventajas de la formalidad contar con seguro médico (62%), ingreso seguro/fijo (60%), derecho a una pensión (42%), créditos para vivienda de Infonavit o Fovissste (42%), vacaciones, aguinaldo y bonos (38%) y una afore (27% de las menciones).

No obstante, trabajar por cuenta propia también representa ventajas para muchos trabajadores. Las más mencionadas por los empleados informales son: flexibilidad de horarios (64%), ser su propio jefe (36%), mayores ingresos (34%), tener control del negocio (16%) y no pagar impuestos (10 por ciento).

Cuestionamientos

Ante la pregunta de ¿qué es lo que menos estarían dispuestos a perder para moverse de grupo?, los formales, lo que menos quieren perder es su ingreso seguro (30%), seguro médico (20%), derecho a la pensión (11%), créditos de vivienda (10%), aguinaldo, vacaciones y bonos (7%) y la afore (2 por ciento).

Entre quienes trabajan por su cuenta, 44% no quiere renunciar a la flexibilidad de horarios, 19% a mayores ingresos, 13% a no seguir órdenes y no tener jefe, 5% controlar el negocio y 4% a no pagar impuestos.

De una base total de 3,000 entrevistas, la encuesta revela que los trabajadores informales se sienten menos seguros sobre la permanencia en sus empleos, pues 36% considera que es algo o muy probable que pierdan. Del lado de los formales, 26% tiene esa misma percepción.

En el estudio destaca que entre los empleados formales e informales, la pensión es la prestación más valorada, pues 91% de los primeros y 85% de los segundos la considera como muy importante. En ambos casos, la pensión es la prestación con mayor porcentaje de menciones favorables, por encima incluso de los servicios de salud.

