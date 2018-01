Chihuahua, Tlaxcala y Zacatecas fueron las únicas entidades a las que no se les aprobaron recursos adicionales a través de convenios debido a insuficiencia presupuestaria, expuso Fernando Galindo, subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



En conferencia de prensa, detalló que en el caso de Chihuahua, el gobierno de esta entidad solicitó cuatro convenios para recibir recursos adicionales a lo que se le aprobó y entregó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2017.



De estos convenios, sólo se le validó el primero que solicitó por 20.4 millones de pesos.



“Este convenio correspondió a proyectos etiquetados en el programa Fortalece y se pagó el 29 de diciembre del 2017”, expuso el funcionarlo.



El segundo convenio que se solicitó fue por 44.8 millones de pesos que correspondía a recursos etiquetados en el PEF, pero no se pudieron entregar debido a que la cuenta bancaria que dio el gobierno de Chihuahua fue rechazada por el banco comercial, acotó.



“Fue hasta el 8 de enero del 2018 que el Estado de Chihuahua presentó la cuenta validada; sin embargo, la transferencia no pudo ser realizada este año por la vigencia anual del presupuesto”.



Con respecto al tercer y cuarto convenios solicitados por un monto de 35.3 millones de pesos y 700 millones de pesos, respectivamente, fueron rechazados debido a insuficiencia presupuestaria, argumentó Galindo.



“Estos recursos se solicitaron para el pago a proveedores, aguinaldos y en general a gasto corriente. No se dieron porque no hubo disponibilidad presupuestaria (...) El 27 de diciembre del 2017 se mantuvo comunicación telefónica con el gobernador de Chihuahua para explicarle la situación de cada convenio”.



Galindo indicó que ante las acusaciones que ha hecho el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre la retención de estos recursos, la SHCP no tiene las posibilidades de firmar un nuevo convenio para otorgarles recursos extraordinarios.



“La SHCP manifiesta que para estar en posibilidades de firmar convenios durante este año y dar apoyos extraordinarios al gobierno del estado de Chihuahua se debe resolver primero la revisión judicial y controversia constirucnal que el gobierno de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará acabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios”.



“Es por ello que en ningún momento se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al gobierno de Chihuahua y la SHCP siempre estará a favor de la transparencia y rendición de cuentas”.



Aseguro que todos los convenios que se firman para apoyar financieramente a los estados, se establece la obligación de que el estado lleve de forma detallada y completa el registro, control documental, contable, financiero administrativo y presupuestario que permita acreditar y demostrar el destino de los recursos públicos.



Recordó que Chihuahua ya había recibido 2,000 millones de pesos adicionales a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2017, con lo que en total contó con recursos totales por 42,056 millones de pesos.



“Estos recursos se han entregado en tiempo y forma al gobierno de Chihuahua, inclusive para este año recibirá 3,000 millones de pesos adicionales, con lo que tendrá 44,106 millones de pesos”, expuso este domingo.



Asimismo, dijo que Chihuahua no fue la única entidad a la que no se le dieron recursos adicionales por insuficiencia presupuestaria; sucedió lo mismo con Tlaxcala y Zacatecas.



Zacatecas solicitó dos convenios que representaron recursos por 189.4 millones de pesos y Tlaxcala con150 millones de pesos, agregó.



“Dado que no hubo disponibilidad presupuestaria se cumplió en tiempo y forma con el convenio, pero no se pudo realizar la transferencia presupuestaria”.



Recalcó que estos convenios se hacen públicos en los reportes trimestrales de finanzas y deuda pública que publica la SHCP, así como en el portal de Transparencia Presupuestaria.