No cabe duda que en los últimos años, la manera de invertir ha cambiado de una manera radical, pues hace una década, ¿quién pensaba en criptomonedas?

Lo que marca la diferencia entre las monedas virtuales y los pesos, por ejemplo, es que estas no están controladas por bancos como las tradicionales. Incluso, mucha gente las ve como la economía del futuro.

Hoy en día son más las personas que deciden invertir su dinero en criptomonedas, ¿la más popular? Bitcoin. Como lo mencionamos anteriormente, a pesar de que hay muchas circulando en el mercado, Bitcoin es la más buscada, ya sea por ser la primera o por su popularidad.

En este artículo te daremos algunos consejos para invertir en Bitcoin y no fallar en el intento.

1.- Pedir dinero prestado para invertir en Bitcoin

Pedir dinero prestado, puede resultar contraproducente a la hora de invertir, hay personas que venden sus bienes con tal de comprar Bitcoins, dejándose llevar por un impulso que no lleva a nada bueno.

Una regla de oro en cualquier inversión es “no inviertas dinero que no estés dispuesto a perder”, y no es porque necesariamente esto vaya a suceder, sino, que lo ideal es que no afecte tu economía.

2.- Comprar bitcoin en un sitio poco confiable

La seguridad es un punto muy importante al momento de invertir en Bitcoin, es por eso que no debes comprarlos en un sitio que no esté regulado, ya que hay muchos charlatanes que con promesas falsas, harán de todo para quedarse con tu dinero.

Así que, si vas a comprar Bitcoin, hazlo mediante páginas certificadas y no le des tu dinero a la persona que por teléfono te dice que doblarás tu inversión en un mes, porque es mentira.

Aquí te mostramos una página segura y regulada para invertir en Bitcoin.

3.- Gastar miles de pesos en cursos innecesarios para aprender a invertir

Si bien hay academias que se preocupan porque el alumno aprenda, desgraciadamente también hay a la venta “cursos” que solo te dicen lo que quieres oír con tal de quedarse con tu dinero usando premisas como duplicar por 10, incluso hasta por 100 tu inversión en muy poco tiempo.

4.- En conclusión, invertir en Bitcoin sin tener claro el panorama

Claro que invertir en bitcoin es una opción segura y rentable si lo sabes hacer, pero no te dejes llevar por la codicia o inviertas una cantidad que afecte tu economía.

Si estás considerando maximizar tu inversión, aquí puedes encontrar toda la información para invertir en Bitcoin de manera segura.