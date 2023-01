Pausa de créditos de la FND sacude al sector agropecuario: CNA

La situación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) es una de las alarmas con las cuales empieza este 2023 el sector agropecuario al no tener claridad sobre qué va a pasar con el otorgamiento de créditos en medio de los rumores de una posible desaparición de la institución.

Luis Fernando Haro, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo en entrevista que la pausa de los créditos que otorga la FND, que se anunció desde mediados de diciembre, “está sacudiendo” al sector.

Las actividades agropecuarias, continuó, se encuentran en completa incertidumbre y altamente preocupadas por la falta de información sobre la situación en la FND, a cargo de Baldemar Hernández Márquez.

No hay información clara de qué es lo que va a pasar. Esto sería como un preámbulo de una desaparición de una institución tan importante como es la FND”, aseveró, y agregó que ni la FND ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se han acercado a aclarar la situación.

El presidente del CNA aseguró que la situación sobre los créditos ya preocupaba desde antes. En años pasados, dijo, la FND llegaba a colocar hasta 70,000 millones de pesos anuales. Ahora, los datos más recientes a noviembre pasado señalan una colocación de poco más de 30,000 millones de pesos.

“El hecho de que suspendan los créditos lógicamente, se espera, aunque no tenemos una evaluación clara, que esto va a impactar en la producción nacional de alimentos en nuestro país ya que al no tener esta fuente de financiamiento va a haber un problema de recursos para hacer un trabajo adecuado, o para poder desarrollar las siembras de una manera adecuada y los cultivos”, añadió.

Si bien los créditos se otorgan, principalmente, a pequeños productores, la falta de financiamiento impactaría la producción de ciertos cultivos y, a su vez, si no hay oferta en el mercado mexicano se deberá importar producto de otros países.

Intermediarios también salen perdiendo

La pausa en los créditos que otorga la FND no sólo afecta a productores, sino también a los intermediarios financieros. Anteriormente Noel Aguilera, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Estatal de Sofomes de Chihuahua (Asofich), dijo en entrevista que si bien la FND no ha dicho que va a desaparecer, la orden de detener el otorgamiento de créditos para el gremio es un claro mensaje de que van a detener operaciones.

“Vemos esto como un riesgo sistémico, porque afecta tanto a intermediarios financieros como a productores de todo tipo y, definitivamente, impacta a todo el país”, dijo.

Explicó que si bien hay algunas excepciones en dónde el crédito no será pausado, tampoco hay claridad de cuáles son los requisitos y procedimientos para entrar en dichos casos excepcionales.

“Esto es un tema súper delicado para el campo, para los empresarios agrícolas, para los intermediarios financieros, y la realidad es que nosotros como asociaciones estamos haciendo lo consiguiente para poder dictaminar el tamaño de los daños como sector y, en función de eso plantear la estrategia de salida, tratar de negociar una estrategia de salida”.

Sin novedades

Desde el 15 de diciembre, la FND informó que se pausaba todo otorgamiento de créditos y, a su vez, que dará prioridad a pagos anticipados de créditos que se tengan con organismos internacionales, de acuerdo con un documento mandado a los titulares de las Coordinaciones Regionales.

El documento especificó que no se podrán otorgar nuevos créditos ni continuar con la dispersión de recursos de créditos que previamente hayan sido contratados, salvo en “aquellos casos preexistentes de carácter particular en que los intermediarios o empresas receptoras se encuentran en cartera vigente y se justifique que la falta de recursos crediticios pueda dar lugar a que el intermediario o la empresa de la que se trate no pueda mantenerse en cartera vigente”.

Este medio ha buscado a la FND para saber su postura sobre el tema, así como a la Secretaría de Hacienda; sin embargo, hasta el momento ninguna de las dependencias se ha promulgado al respecto. Fuentes cercanas al tema indican que las decisiones tomadas en los últimos meses, en efecto, apuntan a una desaparición del organismo descentralizado.

Este es un acuerdo estipula que todos los recursos que se obtengan de cualquier fuente de liquidez deberán ser concentrados en la Tesorería de la institución.

Lo anterior será con el fin de destinarse única y exclusivamente al pago anticipado de las líneas de crédito con organismos internacionales, hasta que se termine de hacerlo. La FND tiene créditos con instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.

ana.martinez@eleconomista.mx