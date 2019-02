Para mejorar la atención al usuario y la percepción que éste tiene del sector asegurador, Gallbo, empresa especializada en reclamos, impartirá talleres a los agentes de seguro que se dedican a atender siniestros en la parte de daños.

En rueda de prensa, Manuel Gallardo, director general de Gallbo, refirió que buscan apoyar, desde su trinchera, no sólo al usuario, sino también al sector asegurador.

“(El agente) tiene el gran reto de ser la mediación. Vende las pólizas al usuario, tiene un papel importante en la reclamación de los siniestros y de asesorar, adecuadamente, a sus clientes, quienes tienen muchas dudas”, acotó.

En los Talleres con Causa —los cuales buscan ayudar también al Fondo para la Paz y Markoptic— se busca compartir las mejores prácticas a los agentes para que puedan orientar a sus clientes al momento de un siniestro y se obtenga un resultado exitoso.

“Si le brindas una buena experiencia al usuario, éste seguirá contratando pólizas y recomendando el servicio”, manifestó.

Agregó que cuando las pólizas tienen ineficiencias o no fueron contratadas con una percepción adecuada, hacen que el asegurado no sólo no obtenga una indemnización, sino que muchas veces no consigue cubrir sus necesidades de manera adecuada.

“Eso genera una percepción de que el sector asegurador no quiere pagar. Las compañías sí cubren al asegurado siempre y cuando tenga la póliza correcta”, añadió.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el 2018 interpuso 35,990 acciones de defensa por la negativa en el pago de la indemnización, 19.2% más que en el 2017, cuando realizaron 30,200 acciones.

Asimismo, las acciones por la negativa en la indemnización se ubicó en el décimo lugar de las causas más frecuentes por las cuales los usuarios acudieron a la Condusef para interponer acciones de defensa.

Gallbo tiene previsto impartir aproximadamente 12 talleres en distintas partes de la República.

Retos para aumentar participación

Por su parte, Clemente Cabello, vocal de Fondo para la Paz y quien trabajó, anteriormente, dentro del sector asegurador, indicó que existen una serie de retos para poder incrementar la participación del sector asegurador en la economía mexicana.

Las últimas cifrar refieren que la penetración del sector apenas es de 2.2% del Producto Interno Bruto, lo cual coloca a México debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de 9 por ciento.

A su decir, el agente de seguros es uno de los actores principales para lograr una mayor penetración del sector, además de una mejor cultura de prevención e incentivos fiscales por parte del gobierno.

“El agente de seguros es uno de los canales más eficientes para la promoción y difusión de la mayor parte de los seguros (... ) Necesitamos tener más y mejores agentes. En México, la relación entre agentes y población es ridícula. Hay entre 30,000 y 40,000 agentes contra una población de millones de habitantes”, aseveró.

Por ello, precisó que es importante hacer más atractiva esta actividad para las nuevas generaciones.

Respecto a los incentivos fiscales, recordó que si bien ya existe la deducibilidad en el seguro de gastos médicos mayores, considera necesario extender esta facilidad a otro tipo de coberturas.

