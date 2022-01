El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, desde el gobierno, no se quiere dificultar mucho la venta de Banamex ni poner muchos obstáculos. No obstante, insistió en su deseo de que se quede en manos de mexicanos.

“Debe llevarse a cabo esta operación y demostrarse que en México hay un auténtico Estado de derecho y que hay confianza para inversionistas”, dijo desde Palacio Nacional.

En su reaparición en la conferencia mañanera de este lunes tras recuperarse de su segundo contagio de Covid-19, el mandatario subrayó que el gobierno que encabeza, cobrará los impuestos respectivos que deriven de la operación y no como en el 2001 cuando Banamex se vendió a Citigroup.

“Si se vende, como va a suceder, vamos a cobrar los impuestos, depende de la cantidad en que se venda”, puntualizó.

El Jefe del Ejecutivo insistió también en su deseo de que Banamex vuelva quedar en manos de inversionistas mexicanos, pues, dijo, las utilidades se quedarían en el país.

“Siendo empresarios mexicanos, hombres de negocio de México, pues sí hay un poco más de garantía de que se reconviertan esas utilidades, que no son pocas las utilidades, es muchísimo, porque la banca en México tiene utilidades por intermediación, por costos de intermediación que no se dan en otros países. Nosotros hemos respetado eso, no hemos cambiado ese marco legal, pero sí son bastantes las utilidades. Entonces, si logramos que sean mexicanos, pues sería un avance”, enfatizó.

La semana pasada, en un video, el presidente de México mencionó a cuatro posibles compradores de Banamex: Banorte de Carlos Hank González; Inbursa de Carlos Slim; Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, y al empresario regiomontano Javier Garza Calderón.

El mandatario destacó que otra cosa que debe tomarse en cuenta en la venta de Banamex, es que quienes tienen sus depósitos en este banco, deben recibir la garantía de que quienes se queden con la institución, sean gente de solvencia económica para respaldar a todos los clientes. “Todo esto se está tomando en cuenta y lo vamos a ver en su momento”.

Nos informaron de su salida

López Obrador reiteró que la salida de Citi de sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, es porque el grupo decidió cambiar su política para enfocarse en la banca de mayoreo.

“Yo me entrevisté con la presidenta de Citi, vino a vernos y supimos también a tiempo, nada más que son cosas que no se pueden decir, pero tuvieron la amabilidad de informarnos, hablaron con el secretario de Hacienda para notificarle que iban a vender el banco (…) nosotros queremos que participen banqueros mexicanos y que el banco quede en el país”, enfatizó.

Que patrimonio cultural se quede en el país

El Presidente comentó también que su gobierno buscará que el patrimonio cultural con que cuenta Banamex, se quede en el país, ello, luego de que el domingo el canciller Marcelo Ebrard, sugiriera que pasara a ser patrimonio nacional.

“Tenemos también que cuidarlo, que no salga del país, que se quede en México. Estamos hablando de edificios, de colecciones de arte de los mejores artistas, pintores de México y también del mundo. Entonces es una colección de arte y cultura que tiene la Fundación Banamex”, subrayó.