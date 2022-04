Grupo Financiero Mifel tiene una buena expectativa para el crédito en lo que resta del año, ello, pese a que no hay un comportamiento de la economía tan vigoroso como se esperaba.

Daniel Becker Feldman, presidente de grupo Mifel, detalló que el pronóstico de este banco, es que se expanda casi a doble dígito este año, y una parte importante sería por la recuperación que ha habido en el consumo.

En la medida en que sigamos viendo una actividad económica, aunque no sea tan vigorosa como originalmente se había pensado, asociado a una alta inflación y a los temas geopolíticos, vemos crecimientos cercanos en el portafolio de crédito a dos dígitos, en la medida en la que sigamos viendo esta recuperación”, dijo Becker.

Entrevistado tras la presentación de una nueva tarjeta de crédito en alianza con Miles & More y Mastercard, precisó, no obstante, que el crédito que se origine debe ser con calidad para no generar problemas en el portafolio.

Al cierre de enero pasado, la cartera total de Banco Mifel ascendió a 56,547 millones de pesos, cifra superior a los 47,642 millones del mismo mes del 2021, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El Índice de Morosidad (IMOR) se ubicó en 3.91%.

No ve incremento de tasas en portafolio de consumo

Respecto al alza continúa de la inflación y por lo tanto incrementos en la tasa de referencia por parte del Banco de México (Banxico) para tratar de controlarla, Daniel Becker -quien también es el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM)-, descartó que ello vaya reflejarse en el portafolio de consumo, como es el caso de las tarjetas de crédito.

“En la tarjeta de crédito yo creo que (el impacto) será marginal, porque las tasas de interés de la tarjeta de crédito absorben menos los choques de los incrementos. Entonces no vemos un incremento de tasa en el tema de consumo”, expuso.

El banquero resaltó que, aunque no en términos reales, el consumo en el país ha crecido y la gente empieza a gastar, más que en productos físicos, en servicios como el turismo, y es por ello que el banco lanzó esta nueva tarjeta de crédito enfocada en los viajeros frecuentes.

La tarjeta de crédito Mifel Miles & More World Elite, es un producto creado para atender las necesidades de sus clientes amantes de los viajes, que les permitirá ganar millas de recompensa, además de otorgarles beneficios exclusivos.

kg