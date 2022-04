La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que sólo dos de cada 10 personas que pertenecen a la población económicamente activa (PEA, 58.2 millones de personas), tienen un seguro de vida personal. En el caso de los seguros de gastos médicos, la cifra es de siete de cada 10 asegurados que tiene la protección de una póliza colectiva.

Uno de los mayores obstáculos para seleccionar un seguro de gastos médicos mayores, y contar con el respaldo de una compañía, es no saber cuál es el adecuado, ya que no todos los usuarios tienen las mismas necesidades, sino que algunos quieren protección para viajar, otros por accidentes, etcétera, y no encuentran el seguro ideal.

Sin embargo, México ha registrado un gran avance en el sector salud, específicamente en el de seguros de gastos médicos con una nueva plataforma que hace posible que con un clic, un usuario pueda tener un seguro a su medida. Se llama Médico Seguro y es el nuevo cotizador de gastos médicos que pone a la nación mexicana a la vanguardia.

A través de la plataforma inter.mx, de INTERprotección, el broker de seguros más grande de México y Latinoamérica, Médico Seguro permite a sus usuarios elegir la mejor opción de acuerdo con sus necesidades.

Esta herramienta tiene un lenguaje amigable, sin letras chiquitas, sin trámites burocráticos y sin horas y horas de espera, logrando que más mexicanos finalmente puedan encontrar la mejor opción para asegurarse, lo que puede hacer una enorme diferencia en las cifras del sector.

De acuerdo con Alonso Pallarés, Chief Digital Officer de inter.mx, la forma en que opera da prioridad “a una experiencia personalizada, brindando asesoría y acompañamiento en todo el proceso, desde la búsqueda de opciones hasta la contratación del servicio, cotizando y comparando con las mejores aseguradoras del país, lo que permite evaluar una diversidad de opciones adaptadas para cada persona, todo al alcance de un clic”.

¿Cómo funciona?

Para utilizar este cotizador, basta con entrar a inter.mx y llenar un formulario para acceder a la información que el usuario necesita.

“Médico Seguro está enfocado a la sociedad en general, a aquellos que se preocupan por su salud y anticipan riesgos, para comparar sólo tienes que ingresar a inter.mx y llenar el formulario. Comparar con las mejores aseguradoras del país no tiene ningún costo y puedes personalizar tu seguro y ver cómo este se adecua a ti antes de contratar. Al momento de contratar nuestros asesores te ayudan a obtener tu póliza de la forma más rápida y sencilla”, explicó el directivo.

Este proceso no tiene costo, el usuario tardaría 5 minutos -en promedio- para realizar su búsqueda y obtener la mejor respuesta a sus necesidades por medio de una navegación diseñada para garantizar una experiencia fácil, incluso con el plus de poder comparar los precios entre las cuatro mejores aseguradoras del país.

“La ventaja del nuevo cotizador de gastos médicos, Médico Seguro, es que lo hace todo por ti, tomando en cuenta tus necesidades”, agregó Pallarés.

Elegir un seguro de gastos médicos mayores es cada vez más importante, ya que marca la diferencia en cuanto a finanzas, pues los precios en hospitales o en médicos, accidentes o enfermedades, pueden salirse del presupuesto, y en ese punto es que el respaldo de un seguro es fundamental.

“Contar con un seguro médico evitará que abuses de la tarjeta de crédito, recurras a préstamos o vendas tus pertenencias. El seguro debe ser una prioridad para ti y tu familia, ya que no estamos exentos de las enfermedades o accidentes”, comentó Pallarés.

Es así como Médico Seguro facilita a los mexicanos encontrar la mejor opción de seguro y marca la pauta en el sector, adecuándose a las necesidades, desde el tipo de cobertura, el monto de deducibles, hasta beneficios adicionales como plan dental, check up básico, emergencia en el extranjero, accidentes sin deducibles, entre otras.