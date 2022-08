En agosto, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) publicará el nuevo Indicador de Rendimiento Neto (IRN) de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (siefores).

La metodología del IRN tuvo una modificación la cual elimina a las Unidades de Pensión del cálculo hecho por las siefores y con ello permitirá que el indicador se pueda asociar más adecuadamente con el rendimiento nominal obtenido por los ahorros de los trabajadores, reportó la Consar.

“El rendimiento que te presentaban (las afores) era una estimación teórica futura del rendimiento del que tendría tu pensión, pero la gente lo leía como si fuera el rendimiento actual del ahorro, entonces, había una gran distorsión y por eso decidieron cambiarlo”, comentó en entrevista Moisés Peñaloza, Head of Retirement & Financial Wellbeing for Latam en Aon.

En la página de Internet de la Consar se publicará la métrica anterior y la nueva desde la migración a las siefores generacionales, con la intención de que los trabajadores puedan visualizar la historia de la nueva medición. La nueva métrica se publicará a partir de agosto, con cifras al cierre de julio.

El Indicador de Rendimiento Neto pondera los rendimientos de corto (36 meses), mediano (60 meses) y largo plazos (120 meses) para reflejar la consistencia de las afores, descontando la deducción de las comisiones.

Con dicha ponderación se favorece el rendimiento de largo plazo ya que pesa 50% del IRN, y se captura el rendimiento reciente, pues el desempeño de los últimos 36 meses está comprendido en los tres plazos de medición.

Como antecedente, hace tres años, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el IRN se expresara en Unidades de Pensión, esto para dar una visión más adecuada en el valor agregado (rendimiento medido en pensión) de cada administradora de fondos, lo cual permitía informar el nivel de pensión que podrá obtener el trabajador.

Este cambio es parte de la reingeniería del SAR, así como de la simplificación de la información para que los cuentahabientes tomen la mejor decisión en su cuenta de ahorro. El cambio en el cálculo del IRN no afectará el listado de las afores con mejores rendimientos en las siefores generacionales, aseguró la Consar.

Adicionalmente, se otorgan facultades a la Consar para autorizar la implementación de calculadoras de retiro, las cuales brindan una estimación de pensión a los trabajadores.

Hay cambios en la metodología del Indicador de Condiciones de Inversión para identificar periodos de volatilidad.

Otros cambios

Calculadora

Se otorgan facultades a la Consar para autorizar la implementación de calculadoras de retiro, las cuales brindan una estimación de pensión a los trabajadores.

Minusvalías

Se protege al trabajador ante minusvalías al modificar el Indicador de Condiciones de Inversión para los procesos de asignación y reasignación de cuentas, considerando una adecuada gestión del riesgo.

Metodología

Hay cambios en la metodología del Indicador de Condiciones de Inversión para identificar periodos de volatilidad.

santiago.renteria@eleconomista.mx