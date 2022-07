Hasta ahora, los incrementos que el Banco de México (Banxico) ha realizado a la tasa de referencia (hoy está en 7.75%) para tratar de contener la inflación, no se han reflejado en la misma magnitud en el costo de los créditos bancarios y sólo ha habido alzas marginales en algunos productos.

La Asociación de Bancos de México (ABM) considera que mientras la tasa de referencia esté por debajo del 10% (especialistas estiman que cierre el año en 9.50%), no se verán aumentos importantes para sus clientes.

Todo el mundo espera las tasas un poco por debajo del 10% al fin de año, yo creo que mientras se queden en ese rango, no veremos incrementos importantes en las tasas de referencia activas para los usuarios”, señaló.

Entrevistado en el marco de la presentación del micrositio Revisa, Compara, Decide de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el líder de los banqueros explicó que hasta el momento no se han visto incrementos importantes en las tasas de créditos al consumo, dado que hay “colchones” y con ello pueden aguantar un poco. Aunado a ello, dijo, existe una fuerte competencia en el sector.

“La materia prima se ha incrementado, pero no se ha repercutido de forma absoluta en los clientes. Hay algunos productos que han tenido ligeros incrementos, pero no comparados con los que habido en la tasa de interés por parte del Banco de México. No han sido simétricos. En algunos casos sólo son decimales”, expuso.

De acuerdo con información de la misma ABM, de mayo del 2021 a mayo del 2022, la tasa de interés para nuevos créditos a las empresas pasó de 6.63 a 8.27%, un incremento de 1.64 puntos porcentuales.

En tanto, en créditos al consumo, la tasa pasó de 25.98% a 27.45% en el periodo en el portafolio de nómina, un alza de 1.48 puntos; mientras que en tarjetas el aumento fue de 0.69 puntos porcentuales, de 33.62% a 34.31%; y en crédito automotriz se incrementó de 12.13% a 12.49%, 0.36 puntos más.

Por otra parte, los créditos personales mostraron un incremento de 0.91 puntos porcentuales en dicho lapso, al pasar de 44.07% a 44.98%; y los de vivienda, apenas registraron un aumento de 0.16 puntos, de 9.03% a 9.19 por ciento.

De mayo del 2021 a la fecha, el Banxico ha subido en 375 puntos la tasa de referencia, de 4.00% a 7.75%. La estimación es que en agosto, decida aumentar otros 75 puntos base.

Usuarios usarían más la tarjeta de crédito por la inflación

Lo que sí ve el presidente de la ABM, es que, ante un entorno inflacionario en el que se impacta el poder adquisitivo, la gente utilice más sus tarjetas de crédito para salir al paso, por lo que pidió usarlas de forma inteligente.

“Seguramente lo que sí veremos hacía adelante, es que la gente utilice sus tarjetas de crédito, sobre todo en un entorno inflacionario, donde hay una menor capacidad de consumo. El mensaje sería: utilicen las tarjetas con inteligencia. No creo que sea una situación como en crisis anteriores; es una situación de alta inflación y menor crecimiento, y lo más recomendable es que la gente no utilice equivocadamente las tarjetas para usos que no corresponden”, subrayó.

No obstante, aseguró que hasta este momento no se ha visto un incremento en la morosidad por esta situación, e incluso en el portafolio de consumo se encuentra entre 2.5% y 2.6 por ciento.

“Evidentemente si se deterioran las expectativas de crecimiento económico y continúa la alta inflación, sí pudiéramos ver mayor utilización de tarjeta de crédito y un deterioro, pero de momento no se ve preocupante”, enfatizó.

Sociedad es responsable

Becker Feldman resaltó que hoy la sociedad es mucho más responsable y no se sobreendeuda como antes.

“Inclusive durante la pandemia, la gente ahorró en los bancos 1.5 billones de pesos. Habla de que tenemos una sociedad responsable, resiliente, cuidadosa, y creo que en esta época de vacas flacas, vamos a ver que la gente tomó decisiones inteligentes, y que no se apalancó de forma innecesaria como hacía antes”, dijo.