Taxistas autorizados a operar en el AICM exigen “suelo parejo” durante el Mundial de 2026

Taxistas autorizados que laboran en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) señalaron que ante la falta de respuesta por parte de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y del Gobierno federal, respecto de la incorporación de servicios de taxis por aplicación en los aeropuertos del país durante el mundial de futbol 2026, podrían convocar a movilizaciones para exigir “suelo parejo”.

Al reiterar su posicionamiento dirigido al Poder Legislativo y a la presidenta Claudia Sheinbaum, los taxistas acusaron a la FIFA y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de buscar imponer el uso de transporte por aplicación com Uber o Didi, para la Copa del Mundo 2026.

Incluso, señalaron que están elaborando "un traje a la medida" para que una vez que el plan esté en funciones, al final puedan obtener "jugosos dividendos"; no obstante, estos permisionarios autorizados de la terminal aérea capitalina advirtieron que no están dispuestos a que les impongan empresas extranjeras que no cumplen con la normatividad establecida como es el pago de impuestos y derechos.

Y es que según lo taxistas, un funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), les confirmó que actualmente están trabajando "entre las sombras" en una propuesta para que los taxis de aplicación operen sin cumplir con todos los requisitos que sí son exigidos sin excepción a los permisionarios legalmente autorizados.

“Los cuales no son gratuitos ni caprichosos y mucho menos limitantes; sino que son las bases en las cuales se sustentan las condiciones de seguridad de los usuarios, de las vías generales de comunicación y de los vehículos que intervienen en la prestación del servicio de transporte de pasajeros en los aeropuertos federales”, señalaron en su posicionamiento.

Asimismo, se dijo que entre las desventajas que tienen con los servicios de aplicación están el que dejan de pagar la contraprestación que si les cobran a los permisionarios autorizados.

Ante esta situación, los transportistas de los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Puerto Vallarta, Mazatlán, San Luis Potosí, León, Cancún, Los Mochis, Hermosillo, Chihuahua, Morelia, Puerto Escondido, así como las agrupaciones Nueva Imagen, Yellow Cab, Sitio 300, SPAASA y Porto Taxi del AICM, anunciaron que van a exigir “suelo parejo” en las condiciones de regulación y competencia, utilizando todos los recursos legales a su alcance y convocar a la movilización social, en los casos que así sea necesario, conforme a sus derechos constitucionales.