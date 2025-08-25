Suben quejas internas en la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un incremento en las denuncias por presuntas irregularidades internas ya que en apenas dos años y ocho meses se integraron 1,130 expedientes de quejas y denuncias, cifra que supera los 919 casos registrados en los primeros cinco años de operación de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA).

"De 1,130 expedientes integrados en el periodo que se informa, a los que se sumaron 27 asuntos más que se encontraban en trámite al 31 de diciembre de 2022, egresaron 1,081 a través de la emisión de 1,096 determinaciones. A la fecha se encuentran en trámite 76 expedientes", se indicó en el documento mencionado.

Por otro lado, en lo referente a los egresos de éstas, en 666 asuntos se desechó la denuncia y/o se emitió acuerdo de incompetencia; 22 denuncias fueron no presentadas; en 7 casos se concluyó anticipadamente la investigación; en 38 se determinó la conclusión y archivo de la investigación, mientras que, en 363 casos, se elaboró un informe de presunta responsabilidad administrativa.

En el mismo periodo, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Rendición de Cuentas (DGRARP) dio seguimiento a 411 expedientes, de los cuales: 223 fueron concluidos, 188 permanecen en trámite y 38 fueron enviados para resolución ante la presidencia o el pleno.

Sanciones

Como resultado, se impusieron 36 sanciones administrativas firmes a funcionarios del Alto Tribunal, que incluyeron desde apercibimientos hasta destituciones e inhabilitaciones, además de sanciones económicas.

Por otro lado, del 2 de enero de 2023 al 30 de junio de 2025, la Corte recibió y tramitó 159,149 solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales), lo que significó un incremento de 140% respecto a la gestión anterior en este último rubro.

Los principales temas de las solicitudes fueron: sentencias y expedientes jurisdiccionales, tesis y jurisprudencia, información de servidores públicos (sueldos, currículums y horarios), contrataciones de bienes y servicios, información presupuestal, y acceso a datos personales.