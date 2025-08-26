Sheinbaum pide denuncias concretas ante declaraciones de “El Mayo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que las declaraciones realizadas en una corte de Estados Unidos por Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, respecto a que durante cinco décadas su organización pagó sobornos a policías, militares y políticos para operar con impunidad deben traducirse en denuncias específicas para poder proceder en México.

“Tendría que haber una denuncia, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, tendría que haber una denuncia en particular”, dijo.

La mandataria mexicana señaló que hasta ahora su gobierno conoce lo mismo que ha trascendido en medios, a partir de las declaraciones del abogado de Zambada tras una audiencia en Estados Unidos, y de los comunicados de las autoridades de ese país.

Ante la posibilidad de que no se conozca el alcance real de la colusión de autoridades con el narcotráfico, Sheinbaum insistió en que corresponde a las instancias judiciales estadounidenses esclarecerlo.

“Nuestro gobierno tiene una estrategia que tiene que ver con dos grandes ejes: la atención a las causas que provocan la delincuencia, particularmente atender a los jóvenes, y la otra, cero impunidad”, detalló.

Por otro lado, para Sheinbaum Pardo llamó la atención las declaraciones del director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), quien colocó en un mismo nivel a Joaquín “El Chapo” Guzmán, a Zambada y al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna: “Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero García Luna, el segundo el Chapo y el tercero el Mayo”, citó la presidenta.