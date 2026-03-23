Sheinbaum mantiene su nivel de aprobación, tras la captura y abatimiento del Mencho

En el segundo mes del 2026, la aprobación a nivel nacional el desempeño gubernamental de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ubicó en 69.1%, dicha cifra sufrió una leve caída con el dato anterior que fue de 69.2 por ciento.

Sin embargo, si se compara el dato con el del febrero del 2025, existe un aumento, ya que para ese momento el aval ciudadano a la titular del Ejecutivo federal fue de 67.8 por ciento.

Con lo que respecta a la aprobación por estados, se puede apreciar que en solamente seis estados el promedio de aval fue alto, es decir entre 50 y 59%, mientras que, en el resto del país, fue sobresaliente con un rango entre 60% o más.

Si se compara la aprobación presidencial de los últimos cinco sexenios, la mandataria actual se encuentra en primer lugar con 69.1%, le sigue Felipe Calderón con 61.4% de aval, mientras que Andrés Manuel López Obrador se ubicó en tercer lugar con 55.8 por ciento.

En cuarto lugar se ubicó Enrique Peña Nieto con 47.6 y Vicente Fox cerró la lista con 44.6% de aval.

En los indicadores de gobierno, de 57,500 mexicanos mayores de 18 años consultados, la principal preocupación fue el tema de seguridad con 51.1%, en segundo lugar, fue la economía con 16.4 y en tercer sitio el tema de salud con 12 por ciento.

En el tema de percepción de seguridad, 52.6% de los encuestados reveló que la situación es mejor, mientras que 33.1% consideró que es peor, 13.7% que está igual y 0.6% no contestó.

Gráfico EE

Gráfico EE

Nota metodológica: Encuesta aplicada a 57,500 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.