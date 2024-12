Sheinbaum manda mensaje a EU y Canadá: "A México se le respeta"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó este lunes la importancia de mantener una relación respetuosa con los socios comerciales del país.

Respecto a los comentarios de la embajadora de Canadá en Estados Unidos, quien habría señalado que los principales problemas en la relación trilateral provienen de México, Sheinbaum rechazó caer en provocaciones.

Subrayó que, aunque las problemáticas de cada país son diferentes, México merece respeto. “Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando y un futuro, un presente y un futuro muy promisorio, entonces México es un gran país, ahora las problemáticas son distintas”, señaló.

En contraste, la primera mandataria destacó que Canadá enfrenta retos propios, como el consumo de fentanilo y los problemas derivados de la liberalización de ciertas sustancias. En ese sentido, mencionó que, aunque México también enfrenta problemas de adicciones, su gravedad es considerablemente menor en comparación con los niveles registrados en Canadá y Estados Unidos.

“Ellos (Canadá) tienen una elección del próximo año, si mal no me equivoco, lo que nosotros siempre vamos a defender y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales, cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, nos coordinamos, nos complementamos en temas de comercio y otras virtudes que tiene la relación bilateral y trilateral, no solamente de comercio y económico, sino también culturales, de mucho educativas y muchas otras relaciones que hay con Canadá”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Se dio a conocer que en el marco de la pasada reunión que tuvo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y Donald Trump, Kirsten Hillman, Embajadora de Canadá en Washington, dijo en una entrevista a un medio de comunicación que las próximas autoridades estadounidenses comprendieron que la frontera con Canadá es distinta a la frontera con México y que el 99.8% del fentanilo incautado en Estados Unidos proviene de la República mexicana.

Posible reunión con Trump

Por otro lado, al preguntarle sobre una posible reunión con el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta confirmó que, aunque no se ha fijado una fecha, ambas partes coincidieron en mantener comunicación directa.

“Cuando hablé con él por teléfono fue una muy buena llamada… él mismo planteó que fue una buena llamada y ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha, vamos a esperar para poderlo hacer”, dijo.