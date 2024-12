Sheinbaum buscará más detenciones y llegar a la verdad del caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que durante su primera reunión, como titular del Ejecutivo, con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dio a conocer hay nuevos instrumentos de investigación realizados por un nuevo equipo de trabajo para poder llegar a más detenciones, la verdad y a la justicia del caso.

“Llegamos a distintos acuerdos. No siempre vamos a abrir todo lo que se requiera. Nadie va a proteger a nadie. Y no quisiera yo mencionar algunos temas en particular que tienen que ver con la investigación, pero yo creo que fue una buena reunión y vamos a seguir con reuniones con ellos. Y nuestro objetivo es que nunca, hasta que nos encuentre a todos los jóvenes, no deben cerrarse esa carpeta. Nunca”, dijo la mandataria.

Sheinbaum resaltó que su gobierno está promoviendo una nueva revisión de las carpetas de investigación y explorando lugares inéditos de búsqueda.

"Ayer hubo otra detención muy importante en el caso Ayotzinapa, y seguiremos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la República y el fiscal especial", dijo, aunque no dio más detalles sobre la aprehensión.

"Mi planteamiento es claro: no se trata de dividirnos, sino de encontrar la verdad y la justicia. Hasta que no se encuentren a todos los jóvenes, esta carpeta no debe cerrarse", afirmó.