Sheinbaum asegura que hay diálogo tras bloqueo de maestros en Palacio Nacional

Luego de que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidiera el acceso a Palacio Nacional para exigir mejoras laborales y la abrogación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración mantiene un diálogo permanente con el magisterio y que no responderá con represión ante las movilizaciones.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a reprimir porque no creemos en eso. Creemos en el diálogo y vamos a encontrar una salida”, afirmó la primera mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo detalló que, pese al cerco de los manifestantes a Palacio Nacional, lo que impidió el ingreso a la conferencia de prensa matutina, se llevó a cabo la reunión del gabinete de seguridad, aunque algunos secretarios participaron a distancia.

“La mayoría pudieron entrar y los que no, nos conectamos. Se desarrolló el gabinete como todos los días”, dijo.

Sobre las negociaciones con los docentes, la presidenta explicó que el lunes se reunieron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda con integrantes del magisterio. “Hay diálogo permanente. Nunca nos hemos cerrado al diálogo”, sostuvo. Agregó que existe la posibilidad de un nuevo encuentro este viernes 23 de mayo.

La mandataria también defendió las acciones de su gobierno en beneficio del sector educativo, como el aumento salarial del 10% anunciado para este año —9% a partir de ahora y un 1% adicional desde septiembre próximo—, y la implementación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este último busca garantizar que los maestros con cuentas individuales se retiren con una pensión equivalente al salario medio del IMSS.

En cuanto a las demandas de derogar la Usicamm, Sheinbaum Pardo reconoció que “muchos maestros no están de acuerdo” con este esquema heredado del sexenio anterior y propuso un diálogo nacional con el magisterio base para construir un nuevo mecanismo de promoción. “No en foros arriba o en negociaciones arriba, sino preguntándole a todas y todos los maestros de México cuál es la manera en que ellos deciden que sea la promoción”, explicó.

Finalmente, insistió en que el gobierno trabaja con los estados para atender demandas locales, como la apertura de plazas estatales en entidades como Baja California Sur, y reiteró que las soluciones están sujetas al presupuesto disponible.