Secretaría de Salud de Nuevo León confirma dos casos metapneumovirus

La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó la detección de dos casos de metapneumovirus en la entidad, asegurando que ambos son infecciones leves que no han requerido hospitalización.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, señaló que no existe alguna situación que amerite una alerta sanitaria en el estado. "Del metapneumovirus tenemos identificados dos casos, infecciones leves, ambulatorias. Llegan, se diagnostican, se hace un panel donde se identifican esos virus y se van a la casa", detalló.

Marroquín explicó que el metapneumovirus no es un germen nuevo y actualmente no representa un riesgo grave para la población. No obstante, reiteró la importancia de mantener medidas preventivas, sobre todo en grupos vulnerables como adultos mayores, niños y personas inmunocomprometidas.

La funcionaria exhortó a la comunidad a seguir medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en caso de presentar síntomas respiratorios, evitar lugares concurridos si se sienten enfermos y mantener una adecuada ventilación en los espacios cerrados.

Además, llamó a que se refuercen las medidas preventivas en la población que pueda ser vulnerable como lo son: adultos mayores, menores de edad y personas con inmunodeficiencia.

Entre los síntomas que provoca el virus se encuentran congestión en las vías nasales, secreciones, rinofaringitis, fiebre, dolor de garganta y tos.

