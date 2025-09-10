Ricardo Gallardo avanza sin límites con pavimentación de calles en Villa de Pozos

⁠El Gobernador del Estado inauguró la rehabilitación de la calle Molino Rojo en Villa de Pozos, que generará mayor seguridad, plusvalía y una movilidad sin límites para las familias.

El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, puso al servicio de las familias de Villa de Pozos, la nueva y moderna calle Molino Rojo, una obra que beneficiará de manera directa a cientos de habitantes, comerciantes y automovilistas con una calle más segura, moderna, mayor plusvalía y una movilidad sin límites.

Al cortar el listón inaugural, en medio de un ambiente de júbilo y alegría de las y los poceños, el Mandatario Estatal recordó que tuvieron que pasar más de 40 años de abandono de la herencia maldita y el rezago que dejaron con calles en medio del lodo y la tierra, camellones destruidos y avenidas en pésimas condiciones, para ahora contar con un Gobierno sin límites que está rescantando a los 59 municipios.

La intervención de esta nueva calle, incluyó pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, redes de agua potable y drenaje, además de señalética y alumbrado público, para garantizar la movilidad y el bienestar de la población.

Durante el arranque de la obra se vivió un ambiente de celebración, con muestras de cariño y respaldo al Gobernador Ricardo Gallardo, quien reiteró que el programa de rescate de calles y avenidas continuará en las cuatro regiones, para transformar la vida de las familias y consolidar un San Luis Potosí con infraestructura moderna, seguridad vial y oportunidades para todas y todos.