Se recupera en hospital ministro electo

El ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero García, fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico la noche del viernes en la Ciudad de México.

Su equipo de prensa informó que se encuentra estable, en recuperación satisfactoria y con pronóstico positivo para asumir sus funciones el próximo 1 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado, el percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas sobre avenida Río Churubusco, cuando el vehículo en el que viajaba fue impactado por otro automóvil. Según la información, el ministro electo realizaba un recorrido del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras participar en un evento en Oaxaca.

Además, se detalló que el ministro electo presentó fractura de tórax y en la nariz, por lo que fue sometido a intervenciones quirúrgicas. “Actualmente se encuentra estable y sus familiares reportan un pronóstico positivo”, indicó su equipo de comunicación.

En el automóvil también viajaban dos acompañantes y el conductor, quienes se indicó sufrieron fracturas en extremidades y permanecían en proceso de recuperación.

Apoyos

Tras conocerse el accidente, al menos cinco ministros de la SCJN electos —Hugo Aguilar, Irving Espinoza, Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel— expresaron sus deseos de pronta recuperación a través de redes sociales.

El ministro presidente electo pronunció: “Estoy seguro que, con su fortaleza física y mental, recuperará muy pronto su salud. ¡Fuerza, hermano!”, a través de su cuenta de la red social X.

Por su parte, los ministros María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Giovanni Figueroa no emitido mensajes públicos sobre el accidente.

“El y su familia expresan un profundo agradecimiento a las ministras y ministros de la nueva integración de la SCJN por sus muestras de empatía y solidaridad, así como a las amigas y amigos que, con su apoyo incondicional, han acompañado de cerca su evolución. Al mismo tiempo, solicitan con toda cordialidad comprensión y respeto durante este proceso, reiterando que serán sus propios canales los que informen oportunamente sobre la evolución de su estado de salud”, detalló el equipo de Guerrero García.