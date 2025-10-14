Rechazan queja contra propaganda por informe de Claudia Sheinbaum

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó las quejas presentadas por diputados del PAN en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum por presuntos actos de propaganda “disfrazados” en informe de gobierno.

De acuerdo con la Comisión de quejas, las medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional en contra de la mandataria mexicana por presunta promoción personalizada, difusión del informe de labores fuera de los plazos y uso indebido de recursos públicos, constituye un acto consumado de manera irreparable, por lo cual resulta improcedente el dictado de la medida cautelar solicitada.

Dicha queja se derivó de la celebración de un evento en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 5 de octubre de 2025, así como por posibles eventos futuros que según el PAN, se encuentran relacionados con el Primer Informe de Gobierno 2024-2025.

Medidas cautelares

De igual forma, la comisión desechó la solicitud de medidas cautelares por posibles eventos a celebrarse en otras entidades federativas, pues determinó que ordenar su suspensión también es improcedente, toda vez que se trata de hechos futuros de realización incierta.

Finalmente, respecto a que los hechos denunciados podrían tratarse de uso indebido de recursos públicos, se decidió que es un tema que tendrá que resolver en el fondo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Antecedentes

En días pasados, la diputada federal del PAN, Laura Cristina Márquez Alcalá, presentó una queja formal ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la mandataria mexicana, “por incurrir en violaciones graves a la Constitución y a la legislación electoral al utilizar recursos públicos y transformar su informe de gobierno en una gira propagandística extemporánea y personalizada”.

Además de señalar que la presidenta de la República rebasó los límites legales establecidos por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que restringen la difusión del informe anual de labores al periodo comprendido entre siete días antes y cinco días después de su presentación, es decir, del 25 de agosto al 6 de septiembre de 2025.