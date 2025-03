La recaudación en el pago de impuestos sobre nómina e impuestos vehiculares, registra un notable incremento: Rocha Moya

En comparativo entre el primer trimestre del 2025 y el mismo período del año anterior, el crecimiento es muy visible, precisó.

Culiacán, Sinaloa, a 31 de marzo de 2025.- Durante el primer trimestre de 2025 se reflejó un visible aumento en la recaudación en el pago de impuesto sobre nómina e impuestos vehiculares, respecto al mismo período de 2024, destacó el Gobernador Rubén Rocha Moya durante su conferencia semanera, en la que agregó que a pesar de ofrecer la posibilidad de prórrogas, los patrones están cumpliendo con su obligación en tiempo y forma.

En conjunto con José Carlos Cárdenas Mellado, Director General del SATES, el mandatario estatal precisó que en cifras globales, durante el primer trimestre de este año se han recaudado 845 millones de pesos por concepto de impuesto sobre nómina, mientras que el año pasado se recaudaron 768 millones durante el mismo lapso, lo cual indica un importante incremento.

"75 millones más, se está pagando de manera constante por parte de los patrones, igual que como estábamos el año pasado, lo que nosotros tenemos que cuidar es justamente empleos y salarios, eso es lo que ocurre, tenemos demostrado, la mejor demostración es que el patrón paga, está pagando los impuestos sobre nómina, no nos está haciendo adelantos, incluso, les voy a decir una cosa, este día todavía tienen la oferta de que si tienen dificultades no paguen, no quiere decir que rehúyan el compromiso, sino que lo puedan prorrogar si tienen dificultades, sin embargo, han pagado, aún con esta oferta que les venimos dando nosotros, no solo desde enero, sino desde antes, están cumpliendo con su obligación", afirmó el Gobernador.

Por su parte, Cárdenas Mellado señaló que entre enero y marzo de 2024 se recaudaron

1,081 millones de pesos por concepto de impuesto vehicular, mientras que en corte al pasado viernes 28 de marzo, durante este año se han logrado recaudar 1,181 millones, es decir, en este rubro se llevan 100 millones de pesos más.

"En el tema vehicular, en este mes de marzo que es el mes más fuerte que tenemos, al corte del día viernes, que aún nos queda lo del día sábado más lo de hoy, tenemos un incremento de casi 80 millones más, siendo el 2024 con 453 millones y en marzo 2025 a la fecha mencionada, llevamos 531 millones. Con respecto al impuesto sobre nómina, en marzo de 2024 cerramos con 228 millones, en marzo de 2025 llevamos la cantidad de 245 millones, en el acumulado de los 3 meses que van del 2025, los mismos meses en 2024, en vehicular llevamos un crecimiento del 9 por ciento más que en el 2024 y en impuesto sobre la nómina llevamos un crecimiento del 10 por ciento", precisó el Director del SATES.

Para concluir, Rocha Moya enfatizó que el pago de este impuesto es un gran indicativo de la situación de los negocios a nivel estatal, considerando que la prioridad durante su administración es preservar la estabilidad de la economía y el empleo de los sinaloenses.