Querétaro listo para recibir a los visitantes en esta temporada vacacional: Felifer

El Municipio de Querétaro, que encabeza el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, estima la llegada de más de 200 mil visitantes para esta temporada vacacional, y una derrama económica cercana a los 900 millones de pesos, que benefician directamente a sectores como el hotelero, restaurantero, comercial y de servicios.

Desde la Secretaría de Turismo del Municipio, se continuará con el fortalecimiento de las tradiciones y el turismo religioso como pilares de identidad y desarrollo para Querétaro, ya que durante esta temporada el turismo tiene dos dimensiones clave, por un lado, el turismo religioso que fortalece la identidad y las tradiciones; y por otro, el turismo recreativo, que dinamiza la economía y genera oportunidades para miles de familias queretanas.

Llaman a visistantes a no ingresar a presas y bordos por el riesgo que implica para su integridad. Foto: Municipio de Querétaro.

Además, en una estrategia encabezada por el alcalde y coordinada por la Secretaría de Gobierno, desde la Coordinación Municipal de Protección Civil, se presentó el operativo que se tendrá dispuesto para estas vacaciones de Semana Santa, con la finalidad de mantener el orden y la seguridad para los queretanos y visitantes.

El operativo está diseñado para atender lo referente a las vacaciones y visitantes a nuestra ciudad y por la otra parte, las actividades religiosas y de culto tradicionales que se celebran en la capital.

La derrama económica en esta temporada podría llegar a los 900 MDP. Foto: Municipio de Querétaro.JESUS LOPEZ

Por parte de Protección Civil, se generó una estrategia de monitoreo permanente en los principales cuerpos de agua, especialmente en donde históricamente hay más visitas, para disuadir a las personas de ingresar a estos por el alto riesgo que implica para su integridad.

También habrá presencia permanente de personal de Protección Civil en el primer cuadro de la ciudad con la cobertura en conjunto con Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno, en los Viacrucis que se realizarán en la capital, la Procesión del Silencio, recorridos en los centros religiosos más conmemorativos y con mayor afluencia de personas, así como en recorridos y recomendaciones en 24 hoteles que cuentan con albercas, además de plazas comerciales.

Autoridades coordinan operativo para vacacional.

Con estas acciones, Felifer Macías refrenda su compromiso por preservar las tradiciones, fortalecer su identidad y consolida a Querétaro como un destino turístico de relevancia nacional e internacional.