¡Queda una semana de vacaciones! Conoce las playas con la mejor calificación

¿Tuviste vacaciones? La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 75, no contempla la Semana Santa como días de Descanso Obligatorio, a menos que se logre un acuerdo directo con tu empleador o empresa; por eso, muchas personas no descansaron en estas fechas, mientras que otras prefirieron no salir para no estar con tanta gente en los destinos turísticos.

Aunque hay muchas zonas para descansar y conocer, las playas se encuentran en la preferencia de los turistas, razón por la que antes del periodo prevacacional de la Semana Santa 2025, la Cofepris analizó la calidad bacteorológica de 2,337 muestras de agua de mar en las 289 playas de mayor afluencia en los principales destinos turísticos del país.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios verificó el Número Más Probable (NMP) de bacterias en muestras de 100 ml y aquí te dejamos la lista completa de las que tuvieron el resultado mínimo, que fue equivalente a 10, por lo que son totalmente aptas para uso recreativo.

Baja California

Ensenada

Playa La Joya. Sitio de muestreo: La Joya

Playa Pacífica. Sitio de muestreo: Conalep No. 1

Baja California Sur

La Paz

Playa Malecón II. Sitio de muestreo: Malecón II

Playa Malecón III. Sitio de muestreo: Malecón III

Playa La Concha II. Sitio de muestreo: La Concha II

Playa Caimancito. Sitio de muestreo: Caimancito

Playa Balandra. Sitio de muestreo: Balandra

El Tecolote. Sitio de muestreo: El Tecolote

Playa el Comitán. Sitio de muestreo: Comitán

Playa Eréndira. Sitio de muestreo: Eréndira

Playa Los Barriles. Sitio de muestreo: Los Barriles

Los Cabos

Playa Palmilla. Sitio de muestreo: Palmilla Playa

El Médano. Sitio de muestreo: El Médano noreste

Playa Cabo del Sol. Sitios de muestreo: Cabo del Sol, Cabo I, II y III

Loreto

Playa Loreto. Sitios de muestreo: Loreto I y VI

Playa salinitas. Sitios de muestreo: Salinitas I y II

Campeche

Campeche

Playa Sombrerón. Sitio de muestreo: Sombrerón

Champotón

Playa Boca del Río. Sitio de muestreo: Boca del Río

Playa Punta Xen. Sitio de muestreo: Punta Xen

Cd. Del Carmen

Playa Bahamita. Sitio de muestreo: Bahamita

Playa Puerto Real. Sitio de muestreo: Puerto Real

Seybaplaya

Playa Villa Madero. Sitio de muestreo: Villa Madero

Colima

Manzanillo

Playa Miramar. Sitio de muestreo: Miramar VI

Playa Salahua. Sitio de muestreo: Salahua

Playa Juluapan. Sitio de muestreo: Juluapan

Armería

Playa Cuyutlán. Sitios de muestreo: Cuyutlán 1 y 2

Tecomán

Playa Boca de Pascuales. Sitio de muestreo: Pascuales 3

Playa El Real. Sitios de muestreo: El Real 4, 5 y 8

Chiapas

Tonalá

Playa Puerto Arista. Sitio de muestreo: Puerto Arista

Playa Boca del cielo (mar). Sitio de muestreo: Boca del cielo (mar)

Guerrero

Acapulco

Playa Revolcadero. Sitios de muestreo: Revolcadero y los Accesos Públicos I, II, II y IV

Ixtapa

Playa El Palmar. Sitio de muestreo: El Palmar II

Zihuatanejo

Playa Las Gatas. Sitio de muestreo: Las Gatas Playa La Ropa. Sitio de muestreo: La Ropa II Playa La Madera. Sitio de muestreo: La Madera

Copala

Playa Ventura. Sitio de muestreo: Ventura

Marquelia

Playa Las Peñitas. Sitio de muestreo: Las Peñitas

Jalisco

Bahía de Banderas

Playa Oasis. Sitio de muestreo: Oasis Playa

Las Palmas. Sitio de muestreo: Las Palmas

Michoacán

Aquila

Playa Nexpa. Sitios de muestreo: Nexpa 1 y 2

Playa Maruata. Sitio de muestreo: Maruata

Playa El Faro de Bucerías. Sitio de muestreo:

El Faro de Bucerías Playa Las Brisas. Sitio de muestreo: Las Brisas

Playa San Juan de Alima. Sitio de muestreo: San Juan de Alima II

Lázaro Cárdenas

Playa Chuquiapan. Sitio de muestreo: Chuquiapan

Playa La Soledad. Sitio de muestreo: La Soledad

Playa Caleta de Campos. Sitio de muestreo: Caleta de Campos

Nayarit

Bahía de Banderas

Playa Nuevo Nayarit I. Sitio de muestreo: Nuevo Nayarit I

Playa Bucerías. Sitio de muestreo: Bucerías Playa

La Cruz de Huanacaxtle. Sitio de muestreo: La Cruz de Huanacaxtle

San Blas

Playa Las Islitas 2. Sitio de muestreo: Las Islitas 2

Playa Borrego. Sitio de muestreo: Borrego

Playa Bahía de Matanchen. Sitio de muestreo: Bahía de Matanchen

Tecuala

Playa El Novillero. Sitios de muestreo: El Novillero I y II

Oaxaca

Huatulco

Playa Chahue. Sitio de muestreo: Chahue

Playa La Bocana. Sitio de muestreo: La Bocana

Puerto Ángel

Playa Zipolite. Sitio de muestreo: Zipolite II

Puerto Escondido

Playa Zicatela. Sitio de muestreo: Zicatela II

Playa Bacocho. Sitio de muestreo: Bacocho

Quintana Roo

Cancún

Playa Puerto Morelos. Sitio de muestreo: Puerto Morelos

Playa Marlín. Sitio de muestreo: Marlín

Tulúm

Playa Zamas. Sitio de muestreo: Zamas

Playa Maya. Sitios de muestreo: Maya 1, 2 y 3

Playa Xcacel. Sitio de muestreo: Xcacel

Sinaloa

Bahía de Altata Navolato

Playa El Tambor. Sitio de muestreo: El Tambor II

Mazatlán

Playa Zona Dorada III. Sitio de muestreo: Zona Dorada III

Culiacán

Playa Ponce. Sitio de muestreo: Ponce III

Escuinapa

Playa Las Lupitas-Teacapan 1. Sitio de muestreo: Las Lupitas-Teacapan I

Playa Las Lupitas-Teacapan 2. Sitio de muestreo: Las Lupitas-Teacapan II

Playa Las Cabras - Isla del Bosque. Sitios de muestreo: Las Cabras - Isla del Bosque I y II

Sonora

Bahía de Kino

Playa Bahía de Kino II. Sitio de muestreo: Bahía de Kino II

Playa Bahía de Kino III. Sitio de muestreo: Bahía de Kino III

Guaymas

Playa El Veneno/Playa Miramar. Sitio de muestreo: El Veneno/Playa Miramar

Playa Piedras Pintas. Sitio de muestreo: Piedras Pintas

Playa Algodones. Sitio de muestreo: Algodones

Playa San Francisco. Sitios de muestreo: San Francisco II y V

Huatampo

Playa Huatabampito. Sitio de muestreo: Huatabampito III

Puerto Peñasco

Playa Condominios Princesa/Playa Sandy Beach. Sitios de muestreo: Condominios Princesa/Playa Sandy Beach I y V

San Luis Río Colorado

Playa Golfo de Santa Clara Pueblo Palapa. Sitio de muestreo: Golfo de Santa Clara Pueblo Palapa

Playa Golfo de Santa Clara Machorro. Sitio de muestreo: Golfo de Santa Clara Machorro

Empalme

Playa Cochorit. Sitio de muestreo: Cochorit 1

Tabasco

Paraíso

Playa Pal-Mar. Sitio de muestreo: Pal-Mar

Tamaulipas

Ciudad Madero

Playa Miramar. Sitios de muestreo: Miramar II, Miramar Maeva, Miramar Sirenas, Miramar Estac. Pub, Miramar Escolleras

Matamoros

Playa Bagdad (antes Playa Costa Azul). Sitios de muestreo: Bagdad I (Antes Costa Azul I) y II

Soto la Marina

Playa La Pesca II. Sitios de muestreo: La Pesca II y III

Aldama

Playa Barra del Tordo. Sitios de muestreo: Playa Norte y Playa Sur

Veracruz

San Andrés Tuxtla / Los Tuxtlas

Playa Montepío. Sitio de muestreo: Montepío

Yucatán

Telchac

Playa Telchac. Sitio de muestreo: Telchac II

Progreso

Playa Chelem II. Sitio de muestreo: Chelem II

Ixil