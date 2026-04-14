PVEM rompe con Morena para 2027; irá solo en San Luis Potosí

Desde San Luis Potosí, Karen Castrejón Trujillo informó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contenderá solo por la gubernatura de aquel estado, a disputarse el próximo año.

“Contamos, como lo dije, con perfiles altamente competitivos; mujeres y hombres preparados, con energía, con trabajo y con pasión, pero sobre todo listos para ganar, para ir solos. Y esto es lo más importante para competir en el próximo proceso electoral, para ganar, para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente", afirmó la presidenta nacional del PVEM.

En un evento público en que estuvo acompañada por la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona y segura candidata del PVEM a sucederlo en el cargo, la también senadora Castrejón Trujillo aseguró que su partido va “nuevamente por la gubernatura aquí en San Luis Potosí" y por “algunas otras gubernaturas en otras de las circunscripciones, por supuesto" para dar “a la gente lo que nos ha pedido, un partido fuerte, un partido joven”.

A nivel nacional, el PVEM es actualmente aliado político del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), junto con el Partido del Trabajo (PT), pero no en San Luis Potosí; en los comicios de 2021, Gallardo Cardona ganó la gubernatura, postulado por la alianza PVEM-PT.

El hecho de que no se haya concretado la coalición PVEM-Morena para disputar la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, asegura que la candidata pevemista a gobernadora será la esposa del gobernador.

Aunque la prohibición del nepotismo electoral establecida por la Constitución aplicará a partir del 2030, Morena acordó evitarlo desde el próximo año, lo que le impide respaldar la postulación de González Silva.

Desde el mes pasado, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, auguró el rompimiento con el PVEM en caso de que determinara que la esposa del gobernador fuera su candidata.

Castrejón Trujillo aseguró ayer desde territorio potosino que la militancia pevemista pide “un partido fuerte, un partido joven”, que garantice la paridad de género.

“Un partido que tiene en sus filas a grandes mujeres representándonos en los congresos, en las dirigencias estatales, en el trabajo que hacemos todos los días para dar resultados también hacia los temas de género, y que lo seguiremos haciendo con temas de paridad y que es (por) lo que cuidaremos a nuestras candidaturas, que lo haremos también con un trabajo muy importante y cercano siempre a la ciudadanía", expresó.

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