Publicación de políticas de compra en internet no significa aceptación del usuario: SCJN

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la publicación de políticas de compra de boletos por Internet no implica que los compradores las acepten.

De ahí que revocó una sentencia impugnada vía amparo directo en revisión y devolvió el asunto al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para que dicte una nueva con base en lo resuelto.

“Esto, dado que el hecho de que las referidas políticas estén publicadas en alguna sección de la página del proveedor del servicio, por sí mismo no satisface la obligación que éste tiene para con el consumidor de informarle de manera clara y precisa sobre el contenido y las condiciones de la prestación del servicio.

“Máxime que, al tratarse de un contrato de adhesión, el consumidor no participó en su elaboración, por lo que se encuentra en una situación de desigualdad con el proveedor respecto del conocimiento de sus cláusulas, por lo que en estos casos resulta aún más necesario garantizar que el consumidor esté en posibilidad de tener a la vista la totalidad de las políticas y condiciones que conforman ese contrato al momento en que éste manifiesta su consentimiento”, refiere el fallo.

La sentencia, aprobada por unanimidad de los cinco integrantes de la Sala bajo la ponencia de Margarita Ríos Farjat, da la razón a Jesús Manuel Soledad Terrazas, quien compró boletos en línea para un festival de música y eligió recogerlos en un punto de venta.

Resultó que cuando el quejoso pasó por sus boletos, no se los entregaron porque no pudo hacer, con la misma tarjeta de crédito que realizó la compra, un pago adicional “complementario’’ de 10 pesos para “autenticar la transacción realizada por Internet y asegurar que no se haga un mal uso de los datos de la tarjeta”.

Soledad Terrazas demandó a la empresa y pidió la rescisión del contrato, reembolso y pago de intereses y de daños morales y punitivos.