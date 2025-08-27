Programa "Desde la cuna" alcanza la meta de beneficiar a 85 mil niñas y niños en 2025: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno aseguró que este año el programa alcanzó una cobertura de 34 por ciento con un presupuesto de 560 millones de pesos y en 2026 continuará consolidando su universalidad

Al entregar los últimos 19 mil apoyos de 2025, la mandataria capitalina señaló que Desde la Cuna hace triple justicia: a las infancias, a las mujeres y a las familias más vulnerables

El programa Desde la Cuna cumplió la meta para este año de beneficiar a 85 mil niñas y niños de cero a tres años de edad de la Ciudad de México, al alcanzar una cobertura de 34 por ciento, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, al entregar los últimos 19 mil apoyos correspondientes a este año.

“El próximo año continuaremos apoyando hasta lograr la universalidad de apoyos. Queremos que todas las niñas y niños que nazcan en la Ciudad de México sepan que tienen un apoyo para su crecimiento y desarrollo”, puntualizó la mandataria.

Ante miles de madres y padres de familia reunidos en el Zócalo, a quienes se otorga una transferencia de mil 200 pesos bimestrales, la mandataria capitalina indicó que su administración ha destinado un presupuesto sin precedente de 560 millones de pesos para la primera infancia y en este año ha cubierto a 34 por ciento de niñas y niños de entre cero y tres años de edad.

Brugada Molina recordó que en la Ciudad de México las infancias son beneficiadas desde antes de nacer con el programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, programas que no sólo sirven para una transferencia económica, sino que es una estrategia integral de promoción, de apoyo a la salud, a la lactancia, a la vacunación, a la nutrición entre las mamás y las infancias. “Vamos a garantizar que desde muy temprana edad las niñas y los niños tengan derechos”, subrayó.

Acompañada por funcionarios federales, integrantes de su gabinete, legisladoras y legisladores locales, la jefa del Ejecutivo local destacó que el programa Desde la Cuna hace justicia tres veces: porque apoya directamente a las infancias, a las mujeres que diariamente cuidan a los hijos y, a su vez, a las familias más vulnerables.

“Hoy estamos aquí cumpliendo con la gran tarea de apoyar a la primera infancia en la Ciudad de México, y esto es muy importante porque si a esta edad las niñas y los niños no tienen cuidados, desarrollos y crecen con pobreza, con escasez de alimentos o con precariedad durante esta edad, las consecuencias que vienen son graves”, puntualizó la Jefa de Gobierno.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, detalló que el programa Desde la Cuna no sólo se limita a una transferencia social, sino que constituye una política integral que incluye talleres, seguimiento de salud y el impulso a la crianza positiva y cariñosa.

Damián González resaltó que la Ciudad de México está sentando un precedente en la construcción de un sistema público de cuidados, y adelantó que este esfuerzo será respaldado próximamente mediante una iniciativa de ley que la Jefa de Gobierno presentará ante el Congreso capitalino.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, recordó que desde el Congreso Constituyente de 2016, Clara Brugada defendió la inclusión de los apoyos sociales en la Constitución de la Ciudad de México, con el fin de garantizar un mínimo vital para todas y todos los ciudadanos; “además de voluntad política y sensibilidad humana, con estos programas hoy se está cumpliendo con la Constitución”, puntualizó.

Por su parte, Magdalena de la Luz de Luna, coordinadora de la agrupación civil Pacto por la Primera Infancia, reconoció la labor que lleva a cabo la Jefa de Gobierno, y señaló que coinciden en el punto de que cuando un país invierte en sus niñas y niños desde el inicio de la vida, se asegura un futuro más justo, más próspero y más humano para todas y todos.

“Por eso afirmamos que invertir en la primera infancia no es un gasto, es la mejor inversión social que puede hacer un gobierno. Con este programa, Desde la Cuna, la Jefa de Gobierno y su equipo nos muestran que con sensibilidad y voluntad política es posible garantizar que cada niña y cada niño cuente con lo esencial para nacer, crecer y desarrollarse plenamente.”

Acompañaron a Clara Brugada la representante de UNICEF en México, Carline Romulus; la representante del DIF Nacional, Blanca Berenice Figueroa, así como diputadas y diputados locales.