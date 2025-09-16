Presencia Gobernador Rocha desfile conmemorativo al 215 aniversario de la Independencia de México

El desfile militar contó con el despliegue de 1,305 efectivos, distribuidos en 13 contingentes.

Culiacán, Sinaloa, 16 de septiembre de 2025.- Conmemorando el 215 aniversario del inicio de la guerra de Independencia de México, el Gobernador Rubén Rocha Moya, presenció, desde el balcón del Ayuntamiento, el tradicional desfile militar, como un homenaje al legado de nuestros héroes que nos dieron patria.

El mandatario estatal fue recibido en el edificio del Ayuntamiento, por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, para presenciar el desfile, que contó con la participación de 1,185 militares y 120 oficiales de la PEP, efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Policía estatales y municipales.

En esta ceremonia de identidad y orgullo nacional, el coronel Felipe Rodríguez Quiroz, encargado de la columna del desfile militar, en punto de las 09:30 horas, solicitó autorización al comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, marcando con ello, la exhibición de 13 contingentes, encabezados por un pase aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana, quienes demostraron, ante autoridades civiles y militares, su inquebrantable heroísmo y lealtad a Sinaloa y a México, así como, su labor por mantener el orden público y la paz social.

Cabe destacar que, de acuerdo al reporte final, emitido por el coronel Felipe Rodríguez Quiroz, en este desfile participaron 1,185 militares y 120 oficiales de la PEP, distribuidos en 10 banderas de guerra, 20 guiones, 855 integrantes del Ejército Mexicano, 100 integrantes de la Fuerza Aérea, 400 integrantes de la Guardia Nacional, 70 integrantes de la Policía estatal, 50 vehículos del Ejército, 45 vehículos de la Guardia Nacional, 15 vehículos de la Secretaría de Marina, 32 vehículos de la policía estatal y 3 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Fortaleciendo los lazos de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas, cientos de culiacanenses y familias, gozaron del espectáculo, incluidos miles de niñas y niños, que disfrutaron y no ocultaron su emoción ante la disciplina y equipamiento de las tropas armadas.

Acompañaron al Gobernador Rocha desde el balcón, Estefania Rea Reatiga, representante del Congreso del Estado; Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; José Daniel Reséndiz, Comandante de la Cuarta Región Naval; Jesús Manuel Castro, comandante de la Base Aérea Militar N°10; Óscar Rentería Shazarino, secretario de Seguridad Pública; Feliciano Castro Meléndrez, secretario General de Gobierno; las presidentas del Sistema DIF estatal y municipal, Eneyda Rocha Ruiz e Irma Nidya Gasca, respectivamente, así como, regidores y funcionarios municipales e invitados especiales.