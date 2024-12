Plaza Izazaga 89: locatarios y empleados retiran mercancía tras “Operación Limpieza” contra piratería

La tarde de este sábado 20 de noviembre, comerciantes de la plaza comercial Izazaga 89, comenzaron a retirar productos de sus locales, esto luego del operativo en el que se aseguraron 262,334 piezas con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos.

Operativo de decomiso en la plaza Izazaga 89.Cortesía X / @GobCDMX

De acuerdo con un reporte de ForoTV, esta tarde se observó movilización de empleados de los diferentes locales de la plaza ubicada en la avenida Izazaga de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

En las imágenes se observa a los empleados avanzar con prisa con cajas, bolsas y diablos llenos de mercancía.

En algunas redes sociales que se usaban para promocionar artículos de la plaza, se difundieron imágenes en las que se indica que “por instrucciones de los propietarios, la plaza permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”.

Habrá operativo limpieza en todo el país

Esta semana, autoridades federales realizaron la llamada "Operación Limpieza” con el que se decomisaron más de 200,000 piezas de piratería de, provenientes de Asia, principalmente de países como Bangladesh, China, Malasia, Vietnam, Indonesia.

Tras el operativo, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que México cancelará las patentes de los agentes aduanales involucrados en la importación ilegal de las mercancías confiscadas. También indicó que se ampliará dicho operativo a las 32 entidades del país y que en todos los casos se destruirá las mercancías incautadas.

Además, Ebrard hizo varios exhortos. A los arrendadores dijo que no pueden navegar en la “zona gris” y pensar que no tendrán responsabilidad. “Eso ya no, si tú te metes, también compartes el costo”.

En específico dijo que al propietario de la plaza Izazaga 89, le notificarían la aplicación de extinción de dominio, ya que se han registrado en el inmueble cuatro operativos previos y por ley, los arrendadores deben denunciar si saben de actividades ilícitas en los lugares que ceden, deben hacer algo para impedirlo.

Con información de Roberto Morales