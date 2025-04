Playa Sayulita es declarada apta para uso recreativo

Luego de un nuevo monitoreo, se determinó que está en óptimas condiciones para recibir a los visitantes.

Tepic, Nayarit, 16 de abril de 2025.- El estado de Nayarit vive un momento histórico en materia turística, al registrar la mayor afluencia de visitantes estatales, nacionales y extranjeros de toda su historia, según lo informó el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Esta temporada de Semana Santa, miles de turistas eligen las playas y destinos del estado, posicionando a Nayarit como uno de los principales centros vacacionales del país.

Uno de los aspectos más relevantes para esta temporada ha sido la declaratoria oficial de playa Sayulita como apta para uso recreativo. El mandatario detalló que, tras un incidente reciente donde los niveles de contaminación superaron la norma debido a un drenaje, se tomaron medidas urgentes que permitieron la recuperación de la calidad del agua. Con autorización de la COFEPRIS, la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Nayarit (COESPRISNAY) realizó muestreos que confirmaron la buena calidad del agua en esa playa. La instancia federal, según se informó, publicará estos resultados favorables en los próximos días.

"Están monitoreando la calidad del agua. Me preocupaba en semanas pasadas, donde por un drenaje de Sayulita salió fuera de la norma. Me vi precisado a estar monitoreando, el gobierno federal me dio esa posibilidad, y el monitoreo salió negativo tras las medidas que tomamos. Ya está utilizable", expresó el gobernador.

Actualmente, las 21 playas de Nayarit se encuentran en condiciones óptimas para recibir a los vacacionistas, quienes ya comenzaron a arribar a distintos puntos del estado. El ordenamiento de estacionamientos y la logística aplicada para recibir a los visitantes refuerzan la preparación integral del estado para este período de alta demanda.

Con el objetivo de garantizar una estancia segura y satisfactoria, el gobierno estatal implementó un robusto operativo de seguridad en coordinación con la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano. Estos operativos incluyen vigilancia permanente en carreteras, playas y zonas urbanas como Tepic, Bahía de Banderas, Santiago Ixcuintla y Compostela, a fin de proteger tanto a turistas como a residentes.

A nivel nacional, se espera la movilización de más de 14 millones 756 mil turistas durante Semana Santa y Pascua, de acuerdo con datos de la Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, lo que representa un incremento del 2.1% respecto al 2024. En este panorama, Nuevo Nayarit sobresale como uno de los destinos con mayor ocupación hotelera, superando a reconocidos polos turísticos como Riviera Maya, Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.

Con playas limpias, vigilancia constante y un clima inmejorable, Nayarit reafirma su posición como referente turístico de México para esta temporada vacacional.