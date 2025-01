Pavimentaciones en zonas populares para vigie con dignidad: Rocha

*El gobernador del estado inauguró una calle en la colonia Renato Vega Amador, ubicada en la periferia de Culiacán

*También adelantó que este año se iniciará el libramiento que unirá el bulevar Agricultores con “La Costerita”, con una inversión de 278 millones de pesos

Culiacán, Sinaloa.- Para dar cumplimiento a una añeja demanda de casi 40 años de los habitantes de la colonia Renato Vega Amador, el gobernador Rubén Rocha Moya regresó a este populoso asentamiento ubicado en la periferia de Culiacán para inaugurar una de sus calles de penetración, con concreto hidráulico, similar a las que existen en todos los fraccionamientos residenciales, pues puntualizó que la gente pobre también tiene todo el derecho de vivir en las mismas condiciones de dignidad.

Acompañado por el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; por el senador de la República, Enrique Inzunza Cázarez; y por su secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, el mandatario estatal regresó a esta colonia popular que se fundó como una invasión, misma que visitó durante su campaña política, cuando recorrió a pie esta misma calle de nombre Sauces, sin pavimentar, como lo estaban todas en ese entonces, y la recorrió junto con los mismos vecinos que ahora le agradecieron el haber cumplido su promesa, entre ellos la señora María Trinidad Martínez Uribe, una adulta mayor.

“Fíjense lo que dice doña María Trinidad, ella no se imaginaba que esto pudiera ocurrir, porque normalmente se piensa que este tipo de calles pues a lo mejor es para las colonias allá, como dijo el senador, “fifís”; No, vean ustedes, en esta calle yo vine en campaña, batallé para subir, casi necesitaba un tecle para que me estuvieran empujando y subir, porque se batalla mucho, batallaban, ya no van a batallar tanto”, recordó como anécdota el gobernador.

Ahora, esta colonia ya cuenta con dos calles pavimentadas, la Sauces y la Colibrí, y una tercera, la Amaranto, está en proceso de pavimentación, con un avance muy importante, y concluyéndola se iniciará con una cuarta calle más.

“Ya está esta calle, pero además dije hagan una de bajada y otra de subida, porque para que suban los camiones urbanos necesitan tener las calles bien arregladas y para que vean ustedes que aquí se puede vivir con mucha dignidad, la gente pobre tiene derecho a tener todos estos servicios”, precisó.

El mandatario estatal aprovechó para anunciar obra de gran magnitud, que justo iniciará a unos cuantos metros, como es la construcción de un libramiento de 278 millones de pesos que conectará el bulevar Agricultores con la carretera llamada “La Costerita”, que es la prolongación de la autopista Benito Juárez, hasta su entronque con la carretera Internacional México 15.

“Una obra que les va a quedar muy cerca aquí es el bulevar Agricultores, que lo vamos a empezar ya a caminar y caminar, vamos a romper un pedazo de cerro allá y lo vamos a conectar con la Costerita, para que la gente pueda salir por aquí; ya lo vamos a licitar”, adelantó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero, explicó que en la pavimentación de la calle Sauces se invirtieron 27.3 millones de pesos, en sus 1 mil 112 metros de longitud y 8 metros de ancho, con sus respectivas banquetas y guarniciones, y además se colocaron 1 mil 472 metros de tubería para agua potable y otros 1 mil 391 metros para alcantarillado, que se conectaron 65 tomas domiciliarias. Cabe destacar que también se colocó una subestación para abastecer el alumbrado público con tecnología Led para la calle, servicio del cual carecía esta colonia.

“Esta obra contribuye a mejorar la calidad de vida y el acceso a los habitantes de esta colonia, reflejando el compromiso del gobernador Rocha con el bienestar de las familias sinaloenses, y es así como continuamos avanzando con las obras de sentido social que el gobernador promueve en todo el estado”, dijo el secretario.

Correspondió a la señora María Trinidad Martínez hablar a nombre de los colonos, y lo hizo bastante conmovida, pues recordó que era una petición de más de 33 años, y reconoció que nunca imaginó que le tocaría verla pavimentada.

“Pues yo la verdad estoy muy contenta, emocionada, hasta casi llorar, por toda esta emoción que nos da recibir esta calle pavimentada después de treinta y tantos años que no nos hacían caso, por eso le doy las gracias al gobernador, a Juan de Dios, porque el día que me presenté a pedirles su ayuda, ellos inmediatamente nos hicieron caso, en la misma semana vinieron a visitar la colonia y el resultado lo tenemos aquí y ojalá que esto siga continuando. Señor gobernador, Juan de Dios, con todo mi corazón yo les doy las gracias, es una cosa la verdad, un sueño, porque yo jamás pensé que fuera a pasar esto, y se los agradezco con todo mi corazón”, concluyó la señora visiblemente emocionada y con la voz quebrada por el llanto.