Palabras de la Ministra Yasmín Esquivel de inicio de la sesión de apertura de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación

Muchas gracias, señor Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Antes de presentar el contenido del primer proyecto en esta nueva SCJN, quiero aprovechar el uso de la palabra para expresar mi más profundo agradecimiento a las mujeres y hombres de este país, que con su voto emitido libremente me permitieron llegar al honroso cargo desde el cual hoy me dirijo.

Sin su apoyo, sin su confianza, y por qué no decirlo, sin sus muestras de ánimo y cariño, nunca hubiera sido posible llegar a desempeñar la gran responsabilidad de integrar –con las demás distinguidas señoras y señores Ministros– el Máximo Órgano de impartición de justicia electo en forma democrática.

Nuestra Constitución, al definir la democracia, la considera no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino también como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Este es mi propósito y compromiso, aportar todos mis esfuerzos para lograr que mis votos tengan como faro que los guíe, la búsqueda de consensos para alcanzar ese fin virtuoso de la democracia, el cual podría resumirse como el permanente progreso de la sociedad a la que servimos.

A mis compañeras Ministras y Ministros les ofrezco un diálogo y debate respetuoso, que construya un entendimiento mutuo y un razonamiento justo. Estoy convencida de que el mejor argumento es el vertido con la elegancia que nos da la cortesía.

A los justiciables los invito a expresar sus puntos de vista en forma verbal o escrita. La soberbia de quien no escucha con atención y comedimiento a las partes se erige como la antítesis de la justicia, ya que decir el Derecho de suyo implica abrir nuestro entendimiento y comprender que hay frente a nosotros otros seres humanos que defienden una causa que consideran justa, y que, merecen ser oídos con toda la amplitud posible antes de decidir quién tiene la razón.

La seguridad jurídica es uno de los pilares más valiosos de todo sistema legal, y la Suprema Corte de Justicia de Nación ha sido, –y estoy segura de que seguirá siendo–, el mejor baluarte en la defensa de la certeza jurídica que protege la Constitución, por lo que me mantendré lejana de todo tipo de influjos que pretendan sesgar la interpretación constitucional. Daré confianza y certidumbre no tan solo a las partes, sino a la población entera, con transparencia, con estudios, con prudencia, con independencia y autonomía al emitir cada uno de mis votos y proyectos.

Es tiempo de unidad nacional, el ataque gratuito a quien no piensa como nosotros no nos hace mejores ciudadanos. Desde mi cargo trataré de contribuir a que todas las mexicanas y mexicanos, con independencia de la actividad a la que se dediquen, desde el más modesto trabajador rural o urbano, hasta quienes por su honesto esfuerzo han acumulado riqueza, sepan que mi actuación responderá a ese Libro que nos abraza y nos une, que es la Constitución Mexicana.

Muchas gracias.