Nayarit, entre los estados con mayor reducción del rezago en vivienda: Inegi

Resultados que transforman: Con visión y estrategia, Nayarit garantiza hogares dignos y bienestar para miles de familias

Tepic, Nay.- El director general del Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), Manuel Fonseca Altamirano, informó que, gracias a las políticas impulsadas por el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, Nayarit se consolidó como la segunda entidad del país con mayor avance en la disminución de carencias de vivienda, de acuerdo con los resultados más recientes de la Medición de Pobreza Multidimensional 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con Fonseca Altamirano, los indicadores nacionales muestran que el estado redujo el rezago en vivienda de 10.8% en 2022 a 7.7% en 2024, una disminución de 3.1 puntos en tan solo dos años, considerada histórica y reflejo del compromiso de la actual administración con las familias nayaritas.

“Son 2 años los evaluados y para satisfacción de gobierno del estado, el trabajo sin duda que ha llevado a cabo nuestro gobernador, que ha encabezado tanto el destino de los recursos, como la evaluación de los programas en el transcurso de estos años, ha permitido que Nayarit se posicione como el segundo estado que mejor ha combatido la carencia en materia de vivienda.”, indicó.

El titular de IPROVINAY explicó que este logro fue posible gracias a una estrategia centrada en zonas de atención prioritaria, con apoyos directos para mejorar las condiciones de los hogares, garantizando pisos firmes, techos de concreto y muros seguros, además de equipamiento como calentadores solares, tinacos y materiales de construcción. La correcta aplicación de los recursos, señaló, ha sido determinante para alcanzar estos resultados.

Fonseca Altamirano agradeció la confianza de la ciudadanía en el gobierno estatal y subrayó que los apoyos se entregan de forma directa, transparente y sin intermediarios. También invitó a las y los interesados a registrarse desde ahora para el próximo año en el “Programa de Combate al Rezago en Materia de Vivienda”, cumpliendo con los requisitos básicos: estudio socioeconómico y residencia en polígonos de atención prioritaria establecidos por la Secretaría de Bienestar.

“Agradecer sobre todo a la ciudadanía la confianza que han tenido en el gobierno que encabeza el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Ha sido difícil porque como lo sabemos, los recursos son limitados, pero cuando los recursos se aplican de manera directa, sin intermediarismo a las familias que realmente lo necesitan, pues da como resultado esto, cifras muy positivas, resultados muy favorables y que son en beneficio del propio ciudadano”, puntualizó.

Con estos avances, Nayarit se reafirma como referente nacional en la lucha contra el rezago habitacional, demostrando que con planeación, transparencia y voluntad política es posible mejorar la vida de miles de familias. El gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero, en coordinación con la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene su compromiso de construir un estado donde cada hogar represente dignidad, seguridad y bienestar.