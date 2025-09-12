México refuerza protección consular en fiestas patrias

La red consular de México en Estados Unidos ha reforzado sus acciones de prevención y asistencia para proteger a la comunidad mexicana durante las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, ante posibles escenarios de riesgo como redadas o detenciones migratorias.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado a los connacionales a cuidarse, no confrontar a las autoridades y respetar las leyes locales. Subrayó que los consulados intensificarán su vigilancia mediante campañas de información, prevención y, de ser necesario, asistencia consular.

El canciller agregó que se mantiene comunicación directa con autoridades migratorias en cada jurisdicción.

En este sentido, Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte, explicó que se ha instruido a los consulados mantener contacto permanente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza, así como con autoridades locales y federales.

Por su parte, Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, reiteró el llamado a respetar las leyes de tránsito, convivencia y comportamiento en la vía pública.

Informó que al 10 de septiembre se han brindado más de 14,200 asesorías legales, muchas de ellas a través de organizaciones aliadas. Solo en agosto, durante la séptima edición de la Semana de Asesorías Legales Externas, se otorgaron más de 3,200 consultas gratuitas.

Asimismo, destacó que personal consular ha realizado 6,939 visitas a centros de detención en Estados Unidos para ofrecer acompañamiento y asesoría legal. En el caso del centro de Everglades, en Miami, se han efectuado ocho visitas en las que se entrevistó a 173 connacionales.